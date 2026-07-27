Apple’ın Akıllı Gözlüğünün Ne Zaman Tanıtılacağı Ortaya Çıktı

Apple’ın ilk akıllı gözlüğünün ne zaman tanıtılacağı ve bazı detayları hakkında bilgiler geldi.

Apple, yakında giyilebilir teknoloji alanında çok daha fazla ürünle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Öyle ki şirketin ilk günlük kullanıma uygun akıllı gözlüğü 2027 yılında bizlerle buluşacak. Şimdi ise en güvenilir kaynaklardan biri olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’dan bu gözlük hakkında bilgiler geldi.

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Gurman, kaynaklarından edindiği bilgilerle Apple’ın akıllı gözlüğünün çıkış tarihini ve bazı detaylarını bizlerle buluşturdu. Buna göre gözlük, gizliliğe odaklı olmasıyla öne çıkacak.

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Apple’ın akıllı gözlüğü WWDC 2027’de tanıtılacak

Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre Apple, ilk akıllı gözlük modelini Haziran 2027’deki WWDC konferansında tanıtacak. Yani haziranın başında cihazla resmen tanışacağız.

Pazarda hâlihazırda varlık gösteren Meta Ray-Ban gibi rakiplerin karşısına dikilmeyi hedefleyen Apple’ın, yeni cihazında özellikle kullanıcı gizliliğini ana pazarlama unsuru yapmayı hedeflediği belirtilmiş. Şirketin bu doğrultuda, mevcut Apple ürünlerinde henüz yer almayan bir dizi yeni donanım ve yazılım odaklı gizlilik özelliği üzerinde prototip çalışmaları yürütüldüğü de gelen bilgiler arasında.

Akıllı gözlüklerin en büyük sorunlarından biri çevredeki kişilerin izinsiz kaydedilmesi. Apple, bu çekinceleri gidermek adına kamera sistemlerinde farklı yaklaşımları test ediyor. Ortaya atılan iddialara göre şirket, sadece yapay zekâ özelliklerine yardımcı olan ancak fotoğraf ve video kaydı yapma yeteneği bulunmayan kameralı prototipler üzerinde çalıştı. Hatta Apple’ın hiçbir kamera sistemi barındırmayan tamamen kamerasız akıllı gözlük modellerini bile değerlendirdiği belirtilmiş.

Tüm bu deneysel prototiplere rağmen, nihai ürünün yüksek ihtimalle kamera sistemine sahip olacağı ancak Apple’ın bilinen gizlilik koruma standartlarıyla donatılacağı ifade ediliyor. Cihazın işlevsellik tarafında ise Meta Ray-Ban modellerine benzer bir yapı sunacak. Akıllı gözlüğün müzik dinleme, telefon görüşmeleri yapma ve Siri tarafından aktarılan bildirimleri dinleme imkanı tanıyan hoparlör ve mikrofon sistemleriyle gelmesini bekliyoruz. WWDC 2027’de tanıtılacak olsa da tüketicilerle buluşmasının 2027’nin sonlarına doğru olması bekleniyor.