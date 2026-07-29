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Nothing İlk Kendi Akıllı Saatini Tanıtmaya Hazırlanıyor: Apple Watch’a Rakip mi Geliyor?

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Nothing’in ilk kendi markası altında konumlanan akıllı saatini piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edildi.

Nothing İlk Kendi Akıllı Saatini Tanıtmaya Hazırlanıyor: Apple Watch’a Rakip mi Geliyor?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sıra dışı tasarıma sahip ürünleriyle tanıdığımız, Türkiye’de de faaliyet gösteren Nothing, şimdiye kadar telefon ve kulaklık gibi cihazlarla karşımıza çıkmıştı. Yeni gelen haberler ise firmanın ilk kendi markası altında konumlanan akıllı saati üzerinde çalıştığını öne sürdü.

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Aslında Nothing’in alt markası olan CMF’in akıllı saatleri var. Ancak direkt olarak Nothing markasına ait, üst seviyede bir saat bulunmuyor. İşte yeni iddia da çok yakında firmanın böyle bir ürünle karşımıza çıkacağını söylüyor.

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Nothing İlk Kendi Akıllı Saatini Tanıtmaya Hazırlanıyor: Apple Watch’a Rakip mi Geliyor?
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İlk Nothing akıllı saat eylülde gelebilir

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Teknoloji sızıntılarıyla tanınan Yogesh Brar tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, kendi adını taşıyan ilk akıllı saatini önümüzdeki eylül ayında tanıtmaya planlıyor. İddiaya göre cihaz, markanın akıllı telefon ve ses ürünlerinden alışkın olduğumuz şeffaf tasarım anlayışını bileklere taşıyacak.

Sızıntıda yer alan bir diğer kritik detay ise cihazın fiyatlandırması ve pazar stratejisiyle ilgili. İddiaya göre saat, belirli pazarlarda 300 doların altında bir fiyat etiketiyle vitrine çıkacak. Henüz cihazın tüm donanım özellikleri ortaya çıkmamış olsa da bu fiyat seviyesi, yeni modelin CMF serisindeki uygun fiyatlı kategorinin aksine doğrudan premium akıllı saat pazarını hedefleyeceğine işaret ediyor.

Daha yüksek bir fiyat bandında konumlanacak olması, saatin RTOS yerine Wear OS işletim sistemiyle gelebileceği ihtimalini de gündeme getiriyor. Böyle bir hamle gerçekleşirse Nothing saati, premium segmentteki güçlü rakipleriyle doğrudan rekabet edebilecek bir yazılım ekosistemine kavuşmuş olacak. Apple Watch gibi sektörde lider olan ürünlere rakip olabilir. Ancak yazılım tarafındaki bu beklentinin şu an için tamamen bir tahmin ve söylentiden ibaret olduğunu belirtmekte fayda var.

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