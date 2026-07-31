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Samsung, Spor Yapanlara Özel Yepyeni Bir Kulaklık Geliştiriyor: İşte Tasarımı

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Yeni iddialar, Samsung’un geleneksel kulaklıkalrından farklı olarak sporculara özel bir kulaklık geliştirdiğini gösterdi.

Samsung, Spor Yapanlara Özel Yepyeni Bir Kulaklık Geliştiriyor: İşte Tasarımı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung'un kablosuz kulaklık pazarındaki stratejisi yeni bir boyuta taşınıyor. Sızdırılan çizimlere göre Güney Koreli teknoloji devi, şimdiye kadar odaklandığı standart kulak içi ve yarı kulak içi form faktörlerinin dışına çıkarak kulak kancalı bir model hazırlığında.

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Şirket, bu adımla birlikte spor yapan ve aktif yaşam tarzını benimseyen kullanıcı kitlesini doğrudan radarına almaya başladı. Kablosuz kulaklık pazarında kulak kancası tasarımı, özellikle yüksek tempolu fiziksel aktivitelerde cihazın kulaktan düşmesini engellemeye yarıyor. Bu yüzden de spor yapan kullanıcılar tarafından sıkça tercih ediliyor.

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Samsung, Spor Yapanlara Özel Yepyeni Bir Kulaklık Geliştiriyor: İşte Tasarımı
spor

Samsung’un sporculara özel kulaklığı yakında gelebilir

spor

Sızıntı kaynaklarına göre şirket içinde "Buds Canal 5" kod adıyla anılan bu yeni model, düz kanca yapısıyla dikkat çekiyor. Cihazın kulak ucu yapısının ise tam kulak içi veya yarı kulak içi formda olabilir. Pazardaki benzer ürün gruplarında olduğu gibi bu modelin de ana hedef kitlesi koşu ve ağır antrenman yapan kullanıcılar olarak öne çıkacak.

Sızdırılan görseller arasında kulaklığın şarj kutusu yer almasa da, bu cihazın da standart bir şarj kutusu ile birlikte satışa sunulması bekleniyor. Samsung'un tek bir kategoride sıkışıp kalmak yerine aynı anda farklı kulak yapısı segmentlerine giriş yapacak olması, markanın kulaklık pazarındaki iddiasını artırma isteğini doğruluyor.

Cihazın resmi tanıtım tarihi henüz belli değil. Ancak iddialar, "Buds Canal 5" modelinin eylül ayı başlarında düzenlenmesi muhtemel bir etkinlikte sahneye çıkabileceğine işaret ediyor. Söz konusu modelin, yine sızıntılara konu olan "Galaxy Buds On" ve "Galaxy S26 FE" akıllı telefon modeliyle birlikte eş zamanlı olarak duyurulabileceği de söylentiler arasında.

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Samsung Kablosuz Kulaklık

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