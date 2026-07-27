Hisense, Türkiye’de Üç Yeni Klima Serisini Satışa Sundu

Hisense; Hi-Smart, Max Comfort ve Energy Pro X isimli üç yeni klima serisini Türkiye’de satışa sundu. Modeller, akıllı kontrol özellikleri ve 12.000 BTU’dan 24.000 BTU’ya uzanan kapasite seçenekleriyle geliyor.

Türkiye’deki resmî operasyonlarına 2026 yılı itibarıyla başlayan Hisense, klima kategorisindeki ürün gamını genişletti. Şirket, farklı fiyat segmentlerine hitap eden Hi-Smart, Max Comfort ve Energy Pro X serilerini Türkiye’de satışa sundu.

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Üç serinin ortak özellikleri arasında ConnectLife mobil uygulaması üzerinden uzaktan kontrol, Wi-Fi bağlantısı, R32 soğutucu akışkan ve DC inverter teknolojisi bulunuyor. Hi-Smart ve Max Comfort serileri 12.000, 18.000 ve 24.000 BTU kapasite seçenekleriyle gelirken premium segmentte konumlandırılan Energy Pro X, 12.000 ve 18.000 BTU seçenekleri sunuyor.

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Hi-Smart, dört farklı uyku moduyla geliyor

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Hisense’in daha erişilebilir seviyede konumlandırdığı Hi-Smart serisi, ConnectLife uygulaması sayesinde akıllı telefon üzerinden kontrol edilebiliyor. Bağımsız motorlarla çalışan dört yönlü otomatik hava yönlendirme sistemi, soğuk havanın oda içerisinde daha dengeli biçimde dağıtılmasına yardımcı oluyor.

Seride ayrıca klimanın tek tuşla maksimum güçte çalışmasını sağlayan hızlı soğutma özelliği bulunuyor. Standart, Yaşlı, Genç ve Çocuk olmak üzere dört farklı uyku modu sunan modeller, iç ünitenin kendi kendisini temizlemesini sağlayan bir sisteme de sahip.

Max Comfort, 19 dB’e kadar sessiz çalışabiliyor

Max Comfort serisi ise sessiz çalışma ve kurulum kolaylığıyla öne çıkıyor. Serinin 25 ve 35 kapasiteli modellerinde çalışma sesi 19 dB(A) seviyesine kadar düşebiliyor.

Hem tekli split hem de multi split sistemlerle uyumlu olan modeller, ayrılabilir gövde yapısı ve kolay montaj braketiyle kurulum sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Teknik izleme ve servis işlemleri içinse Hi-Checker 3.0 altyapısı kullanılıyor.

Energy Pro X, kullanıcının konumunu algılıyor

Serinin en gelişmiş modeli olan Energy Pro X, soğutma tarafında A+++ enerji sınıfına kadar çıkabiliyor. Modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise Smart Eye teknolojisi.

Kızılötesi sensör kullanan sistem, kullanıcının odadaki konumunu algılayarak hava akışını buna göre ayarlayabiliyor. Takip Et Modu, havayı kullanıcının bulunduğu yöne gönderirken Doğrudan Üflemeden Kaçın Modu, hava akışının doğrudan kişinin üzerine gelmesini engelliyor.

TMS Kontrol teknolojisi de sıcaklık, nem, hava akışı ve kullanıcının konumu gibi verileri değerlendirerek iç ortam koşullarını optimize ediyor. 18 dB(A)’ya kadar düşebilen ses seviyesine sahip Energy Pro X’in güç ve kapasite istatistikleri ConnectLife uygulaması üzerinden takip edilebiliyor.

Hisense, önümüzdeki dönemde Türkiye’deki klima ürün gamını daha da genişleterek farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler sunmayı planlıyor.