Popüler kripto para platformu Crypto.com geçtiğimiz günlerde hacklendiğini duyurdu. Singapur merkezli şirket, yaşanan saldırı sonucunda milyonlarca dolarlık kripto paranın çalındığını, saldırıdan etkilenen hesaplara ise geri ödeme yapıldığını açıkladı.

Kripto para birimlerinin dünya genelinde hızla yayıldığı, milyonlarca insanın da bu dijital para birimlerine sahip olduğu bilinen bir gerçek. Kripto para borsalarının da bu konuda önemli bir yeri olduğunu, bu para birimlerinin alım satımları için en büyük platformlar olduğunu belirtebiliriz. Ancak bu platformlar, ‘siber saldırı’ gibi büyük tehditlerle de karşı karşıya kalabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde de büyük bir borsada bu tarz bir olay yaşandı. Türkiye’de de faaliyet gösteren popüler kripto para alım satım, borsa ve cüzdan platformu Crypto.com hacklendi. Müşterilerin fonlarına zarar gelmediğini aktaran şirket, yayımladığı yeni bir raporda yaşanan siber saldırı sonucundaki hackerların çaldığı miktarı duyurdu.

34 milyon dolarlık BTC ve Ethereum Çalındı

Şirketin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda toplamda 34 milyon dolarlık Bitcoin (BTC) ve Ethereum’un (ETH) hackerlar tarafından çalındığı ifade edildi. Toplamda 483 kullanıcının saldırıdan etkilendiği, 4.836.26 ETH (15.3 milyon dolar), 443.93 BTC (18.8 milyon dolar) ve 66.200 ABD dolarının kaybedildiği aktarılırken tüm kullanıcılara geri ödeme yapıldığı da şirket CEO’su Kris Marszalek tarafından belirtildi. Ayrıca, şirketin ilk başta 14 milyon dolarlık kayıp olmasını tahmin ettiği; ancak ortaya çıkan sonuçlarla bu kaybın çok daha fazla olduğu da gelen haberler arasında yer aldı.

Singapur merkezli borsa, yaşanan saldırı ile ilgili de bilgiler paylaştı. Saldırının ilk olarak 17 Ocak günü fark edildiği ve yapılan işlemlerin ‘az sayıdaki’ kullanıcı hesabında iki faktörlü kimlik doğrulama kullanılmadan gerçekleştiğinin keşfedildiği belirtildi. Şirket, ‘risk izleme sistemi’ tarafından keşfedilen bu durumun ardından borsadaki para çekme işlemlerinin durdurulduğunu aktardı.

Son olarak kullanıcılarının bu olaydan sonra borsayı kullanma konusunda endişeli olabileceğini belirten şirket, ‘Dünya Çapında Hesap Koruma’ isimli yeni bir hesap koruma programı başlattıklarını duyurdu. Açıklamalarda bu programın, üçüncü taraf saldırılar sebebiyle kaybedilen tutarları (250.000 dolara kadar) karşılayacağı ifade edildi.