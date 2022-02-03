Merkeziyetsiz kripto para piyasalarının en büyük ikinci hack olayı gerçekleştirildi. Solana ile diğer ağlar arasında köprü görevi gören Wormhole'ü hackleyen bilgisayar korsanları, toplam değeri 320 milyon doları aşan 120 bin adet Ethereum'u çaldılar.

Gece saatlerinde kripto para camiasını sarsan bir olay gerçekleşti. Solana ağı ile diğer merkeziyetsiz borsalar arasında köprü görevi gören Wormhole isimli ağda devasa bir hack olayı yaşandı. DeFi protokolleri arasında bugüne kadar yaşanmış en büyük ikinci hack olayında, 120 bin Ethereum çalındı. Bu Ethereum'un anlık değeri, 321 milyon 888 bin dolar. Yani çalınan para yaklaşık 4,4 milyar TL.

Hack olayının anlaşılmasıyla ağ üzerinden işlem yapmayı engelleyen Wormhole yöneticileri, hacker ya da hackerlara da çalınan Ethereum'un iadesi için 10 milyon dolar teklif ettiler. Bu teklife cevap gelip gelmediği bilinmezken Wormhole portalı, bu içeriğin yazıldığı saat 11:27 itibarıyla hala kapalı durumda. Platform yöneticileri, son 7 saattir herhangi bir açıklamada bulunmadılar.

Wormhole'ün ne zaman açılacağı bilinmiyor

Wormhole tarafından yapılan açıklamalarda yapılan çalışmaların çok hızlı bir şekilde tamamlanacağı ve platformun bir an önce yeniden kullanıma sunulacağı ifade edilmişti. Ancak an itibarıyla böyle bir şey gerçekleşmedi. Platform, neredeyse 12 saattir kapalı ve bu durumun ne zaman değişeceği bilinmiyor.

Merkeziyetsiz finans, tarihinin en büyük hack olayını Ağustos 2021'de yaşamıştı. Poly Network'e saldırı gerçekleştiren bilgisayar korsanları, ağa sızmayı ve 600 milyon dolar değerinde kripto para çalmayı başarmışlardı. Yaşanan ikinci olay, DeFi'nin güvenilirliği için yapılması gereken çok şey olduğunu gözler önüne seriyor.