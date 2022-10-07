Kripto para borsası Binance'e siber saldırı gerçekleştirildi. Binance yönetiminine göre bu saldırı kapsamında 100 milyon dolar civarında kripto para çalındı. Ancak üçüncü taraf kaynaklara göre saldırının kapsamı çok daha büyük.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Binance'e ait blockchain ağı BNB Chain'in siber saldırıya uğradığı açıkladı. Kim olduğu bilinmeyen bir veya birden fazla hacker, bu siber saldırı sonucunda Binance'ten kripto para çalmayı başardı. BNB Chain'deki tüm işlemler durdurulurken çalınan kripto para miktarı ile ilgili çok ciddi iddialar dolaşıyor.

Konuyla ilgili resmi açıklamalar, BNB Chain'in resmi sosyal medya hesaplarından yapıldı. Yapılan ilk açıklamada, ağda normal olmayan aktivitelerin tespit edildiği ve bu nedenle de ağın durdurulduğu ifade edildi. İkinci açıklamada ise siber saldırıyı duyuran yetkililer, tüm fonların güvende olduğunu açıkladılar. BNB Chain'in Twitter hesabına baktığımızda, konuyla ilgili çalışmaların hala devam ettiğini, saldırıların püskürtülebilmesi için BNB Chain'e yönelik güncellemeler yapıldığını görüyoruz.

Saldırının büyüklüğünün 600 milyon dolar olabileceği düşünülüyor!

Blockchain teknolojileri üzerine güvenlik ve analiz çalışmaları yapan PeckShield, Binance'teki saldırıyı duyuran ilk isimlerden bir tanesiydi. Binance'te işlem kayıtlarını gösteren BscScan'daki verileri inceleyen PeckShield analistleri, ilk aşamada 586 milyon dolar civarında değere sahip 2 milyon BNB'nin hareketini tespit ettiler. Sürecin sonunda ise 600 milyon dolarlık kripto paranın çalınmış olabileceğine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Ancak BNB Chain yönetimine göre böyle bir durum söz konusu değil. Binance, saldırı büyüklüğünün 70-80 milyon dolar aralığında olduğunu açıkladı. Çalınan kripto paranınsa yalnızca 7 milyon dolarlık bölümü için dondurma işlemi yapılabildi.

Gelin şimdi de konuyla ilgili yapılan resmi açıklamalara yakından bakalım:

BNB Chain, siber saldırıyı kabul etti:

Potansiyel bir istismarı tespit ettik ve ağı askıya aldık. Tüm sistemler kontrol altına alınmış durumda. Güvenlik açığını araştırmaya devam ediyoruz.

Çalınan kripto paralarla ilgili resmi açıklama:

Ağdan alınan kripto para miktarı, ilk tahminlere göre 70-80 milyon dolar civarında. Bunun 7 milyon doları ise dondurulmuş durumda.

BNB Chain'den güncelleme açıklaması:

BNB ağı için hazırladığımız son güncellemeyi yayınladık. Tüm geliştiricilerin yükseltme yapmasını istiyoruz. Böylelikle hacker hesapları durdurulacak.

Binance CEO'su CZ'den hack açıklaması

BSC Token Hub'daki bir güvenlik açığı sayesinde fazladan BNB basıldı. Ağın askıya alınmasını istedik ve her şey kontrol altında. Verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

CZ'ye göre çalınan kripto para miktarı şöyle:

Tahminlerimize göre saldırı büyüklüğü 100 milyon dolar civarında. Bu rakam, son BNB yakımının dörtte biri kadar.

Üçüncü taraflara göreyse saldırının büyüklüğü 600 milyon dolar civarında:

BNB Chain'de iki büyük ödül talebi var. BscScan'a göre her biri 1 milyon BNB olmak üzere iki talep var.

Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Resmi açıklamalar geldikçe, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz...