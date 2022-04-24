Reuters tarafından paylaşılan bir rapor, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'i geçtiğimiz yıl kullanıcı verisi paylaşmakla suçladı. Dev borsa ise yaptığı açıklamalarla bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Kripto para birimlerinin gün geçtikçe daha fazla benimsenmesiyle birlikte bu paraların herkes tarafından alım satımına olanak tanıyan borsaların da popülerliği yükseliyor. Ülkemizde de faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük kripto para borsası olarak nitelendirilen Binance de bu borsalar arasında yer alıyor.

Ancak yeni paylaşılan bir rapor, geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir gönderi sebebiyle ‘Nazi’ iddialarıyla gündeme gelen Binance’in, Ukrayna’ya yönelik askeri harekat başlatarak tüm dünyanın konuştuğu tek konu hâline gelen Rusya ile kullanıcı verilerini paylaşmakla suçladı.

Bilgilerin, suçlarla mücadele için istendiği iddia edildi

Reuters tarafından paylaşılan bir habere göre dünyanın önde gelen dijital varlık borsası Binance, müşteri verilerini Rusya’nın finansal istihbarat teşkilatı ile paylaşmayı kabul etti. Haberde, dev borsanın Rusya ve Doğu Avrupa Direktörü Gleb Kostarev’in geçtiğimiz yılın nisan ayında Rusya Federasyonu Federal Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) ile bir toplantı yaptığı; yetkililerin bu görüşmede kullanıcıların adresleri ve isimleri gibi bilgileri Kostarev’den istediği ifade edildi. Reuters ayrıca, Kostarev’in verileri paylaşmaktan başka bir çaresi olmadığını söylediğini de iddia etti.

Raporda Rosfinmonitoring’in talebi suçla mücadele için kullanmak istediğini belirttiği aktarıldı. Ayrıca konuyla alakalı bir kaynak, kurumun o sıralarda Rus muhalefet lideri Alexei Navalny’nin ekibi tarafından toplanan milyonlarca dolarlık Bitcoin’in izini sürmek için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Rusya hükümetini ve Putin’i eleştirmesiyle bilinen Alexei Navalny, geçtiğimiz yıl hapse atılmıştı. 45 yaşındaki siyasetçi, kendisine ve ekibine gelen kripto para bağışlarının Kremlin’in yolsuzluğunu ortaya çıkarmak için kullanıldığını aktarmıştı. Ayrıca paylaşılan haber, Navalny’nin Ocak 2021’de tutuklanmasının ardından gelen bağışların Binance üzerinden yapıldığını kaydetti.

Binance iddiaları reddetti

Dev borsa ise bu açıklamaların çıkmasının ardından açıklamalarda bulundu. Binance, paylaştığı bir blog gönderisi ile birlikte suçlamaları reddetti: “Binance’in Alexei Navalny dahil olmak üzere herhangi bir kullanıcı verisini Rus düzenleyiciler ile paylaştığı yönündeki haberler kesinlikle yanlıştır. Savaştan önce Binance’in Rusya ile olan ilişkileri; bankalar ve hamburger restoranları gibi uluslararası herhangi bir kuruluştan farklı değildi.”

Son olarak borsa, Rusya – Ukrayna savaşının çıkışının ardından Rusya ile çalışmayı bıraktıklarını ve bunun yerine gelen yaptırım gerekliliklerine uyduklarını da sözlerine ekledi: “Savaş başlar başlamaz Rusya ile çalışmalarımızı durdurduk ve yaptırım gerekliliklerini uyguladık. Bildiğimiz kadarıyla Binance, bugün Avrupa Birliği tarafından Rus hesap sahiplerine yönelik yaptırım paketini uygulayan tek kripto para borsasıdır.”