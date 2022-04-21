Binance, geçtiğimiz gün Twitter'da yeni bir emoji kullanıma sundu. Fakat Binance etiketiyle gözüken bu emoji, Binance logosuyla birlikte svastika sembolüne yer veriyordu. Üstelik emoji, Hitler'in doğum gününde kullanıma girmişti... Tahmin edebileceğiniz gibi bu durum, 'Nazi' tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, tam da Adolf Hitler’in doğum gününde tepki çeken bir emojiyle gündeme geldi. Twitter profil açıklamasını güncelleyen Binance, herkesin kullanabileceği bir emojiyi Twitter’a ekledi. Binance logosunun yer aldığı bu emoji, aynı zamanda toplumun genellikle hiç de hoş karşılamadığı bir sembole de yer veriyordu.

Binance’in profiline koyduğu emoji, Binance logosunun ortada olduğu, Nazilerle akıllara kazınan svastika sembolü şeklindeydi. Bu simge, Twitter’de ‘#Binance’ ve ‘#BNB’ etiketinin kullanıldığı her Tweette etiketlerin yanında gözükmeye başlamıştı. Anında artan tepkilerin ardından Binance’den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Binance'in svastika sembollü emojisi

Binance, Twitter hesabından paylaştığı açıklamasında “Şey, bu gerçekten utanç vericiydi. Bu emojinin kimse fark etmeden birkaç katman incelemeden nasıl geçtiğinden emin değiliz ancak sorunu hemen işaretledik, geri çektik ve şu anda biz konuşurken yeni emoji tasarımı kullanıma sunuluyor.” ifadelerini kullandı.

Binance’in svastika sembollü emojisinin tam da Hitler’in doğum gününde kullanıma sunulması talihsiz bir tesadüf mü bilinmiyor. Fakat bu sembolün tarih öncesi dönemlere kadar dayandığını ve farklı anlamlar içerdiği de biliniyor. Svastika sembolü günümüzde her ne kadar Naziler, nasyonel sosyalizm ve aşırı sağ ideolojilerle ilişkilendirilse de Nepal, Hindistan, Moğolistan, Çin (Binance, Çin’de kurulmuştu) ve Japonya gibi Hindu, Budist veya Jain inanışların bulunduğu ülkelerde ‘iyi şans ve hayır’ sembolü olarak kullanılıyor.

Binance, svastika bulunan logoyu, aşağıdaki logo ile değiştirdi