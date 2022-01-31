Önde gelen kripto para borsalarından Binance, kripto para borsalarının bilgisayar korsanlarının hedefi haline gelmesi sebebiyle yeni bir önlem aldı. Binance, olası saldırılara karşı sigorta fonu oluşturduğunu duyurdu.

Kripto paralara olan ilgi dünya çapında her gün hızla artmaya devam ederken, kripto paraların alım ve satımının yapıldığı kripto para işlem platformlarına yapılan siber saldırılar da giderek artıyor. Geçtiğimiz günlerde popüler kripto para alım satım, borsa ve cüzdan platformlarından birisi de bu siber saldırılardan birisine şahit olmuş; ülkemizde de faaliyet gösteren Crypto.com’un hacklenmesi sonucunda toplamda 483 kullanıcının etkilendiği ve 34 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC) ve Ethereum'un (ETH) siber saldırganlar tarafından çalındığı bildirilmişti.

Hal böyle olunca da kripto para borsaları, bu tarz tehlikelere karşı korunmak adına önlemler almaya başladı. Bu hususta adım atanlardan birisi de dünyanın önde gelen kripto para borsalarından birisi olan Binance Holdings oldu.

Binance, siber saldırılara karşı sigorta fonu oluşturdu

Kripto para işlem platformlarına bilgisayar korsanlarından gelen olası saldırı ve varlıkların ele geçirilmesi tehditine karşı Binance Holdings, oldukça yüklü bir miktarda sigorta fonu oluşturduğunu duyurdu.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre Binance, platformda kripto varlığı bulunan kullanıcıların saldırı ve hırsızlık endişelerini gidermek amacıyla siber saldırılara karşı güvence olarak 1 milyar dolar büyüklüğünde sigorta fonu oluşturma kararı aldı.

Konuya dair açıklamada bulunan Binance CEO’su Changpeng Zhao, “Binance olarak her zaman kullanıcıların fonlarının güvende olduğunu söyledik ve bugün Binance Güvenli Varlık Fonu kullanıcıların siber saldırılar gibi istenmeyen olaylara karşı etkin şekilde korunmalarını sağlıyor" ifadelerini kullandı.