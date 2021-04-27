Küresel kripto para borsası Binance, geçtiğimiz günlerde hayatımıza giren kripto para genelgesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Borsa tarafından yapılan açıklamalarda bir yatırımcının, Binance.com'u kullanarak 29 Nisan'dan sonra Türk Lirası çekemeyeceği ifade edildi. Peki bundan sonra ne olacak?

Geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayımlanan bir genelgeye göre kripto paralar, ödeme arayı olarak kullanılamayacaklardı. Ayrıca kripto para borsalarından banka hesaplarına aktarım yapılmasını sağlayan Papara gibi hizmetler de artık bir işe yaramayacaktı. Hal böyle olunca da ülkemizdeki kripto para yatırımcıları, yatırımlarını nasıl çekeceklerini bilemez hale gelmişlerdi. Şimdiyse bu konuyla ilgili çok önemli bir açıklama yapıldı.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesi olan Binance, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarında global borsanın Türk Lirası işlemlerine kapatılacağını açıkladı. Buna göre kripto para yatırımcıları, Binance.com adresi üzerinden Türk Lirası yatırma ve çekme işlemi yapamayacaklar. Oysaki söz konusu düzenlemeden önce bir yatırımcı, sahip olduğu kazancını buradan Papara'ya, Papara'dan da banka hesabına çekebiliyordu.

Yeni dönem, 29 Nisan 2021 Saat 14:00'te başlayacak

Binance tarafından yapılan açıklamalara göre bu durum, Türk Lirası ile yapılacak işlem çiftlerini engellemiyor. Borsa yalnızca, cüzdanlara para yatırılıp çekilmesini engelliyor. Bu da geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan genelgenin doğurduğu bir zorunluluktan kaynaklanıyor.

Binance'ta param var: Nasıl çekeceğim?

Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi Binance, dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesi. Hal böyle olunca da bu borsanın Türkiye'de de çok ciddi seviyelerde yatırımcı bulunuyor. Resmi Gazete'deki genelge ve Binance'tan yapılan son açıklama da kullanıcıların kafasını karıştırıyor. Peki bir Binance kullanıcısı, 29 Nisan 2021 saat 14:00'ten sonra ne yapacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan genelge borsalardan para çekme işlemini zorlaştırıyor olsa da imkansız hale getirmiyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey, Papara yerine Binance'ın Türkiye için açtığı özel sürümünü kullanmaya başlamak. Kısaca özetlemek gerekirse;

Binance.com hesabınızdaki cüzdanınızdan belirli bir parayı çekeceğinizi varsayalım.

hesabınızdaki cüzdanınızdan belirli bir parayı çekeceğinizi varsayalım. Parayı öncelikle Binance TR hesabına aktarın. Binance TR'ye buradaki bağlantı aracığıyla ulaşabilirsiniz.

hesabına aktarın. Binance TR'ye bağlantı aracığıyla ulaşabilirsiniz. " Cüzdan " menüsü altından para çekme bölümüne girin ve Türkiye'deki bankalara ait bir IBAN'ı kullanarak para çekme işleminizi tamamlayın. Elbette bu IBAN'ın size ait olması gerektmektedir.

" menüsü altından para çekme bölümüne girin ve Türkiye'deki bankalara ait kullanarak para çekme işleminizi tamamlayın. Elbette bu IBAN'ın size ait olması gerektmektedir. Bu işlemi tamamlayabilmek adına iki faktörlü kimlik doğrulama hizmetinizin aktif olması gerektiğini unutmayın.

Binance'ın konuyla ilgili resmi açıklamalasına ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.