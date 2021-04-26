38 Yıllık Commodore 64 ile Bitcoin Madenciliği Yapıldı

Günümüzden yaklaşık 38 yıl önce piyasaya sürülen ikonik Commodore 64, dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin kazmak için kullanıldı.

Şimdiye kadar piyasaya sürülmüş en efsanevi bilgisayar modellerinden biri olan Commodore 64, günümüz teknolojisi ile kıyaslandığında hesap makineleri ile dahi karşılaştırılamayacak kadar zayıf bir donanıma sahipti. Yine de bu durum, ikonik bilgisayarın hiçbir işe yaramadığı anlamına gelmiyor.

8-Bit Show And Tell adlı bir YouTube kanalı, günümüzden yaklaşık 38 yıl önce, 1982'de piyasaya sürülen Commodore 64 ile Bitcoin madenciliği yaptı. Tahmin edebileceğiniz gibi Commodore 64 ile Bitcoin "kazmak" maddi açıdan pek de karlı bir işlem değil ancak Commodore 64'ün gücünü görmek açısından eğlenceli sayılabilir.

Commodore 64 ile Bitcoin kazmak, çağ kağışı ile tünel kazmak gibi

8-Bit Show And Tell, bir Commodore 64'te Bitcoin madenciliği yapabilmek için YTM/Elysium'un kısa süre önce açık kaynaklı olarak yayınlamış olduğu C64 Bitcoin Miner'dan faydalandı. 1.02MHz frekans hızına sahip MOS Technology 6510 işlemciden güç alan Commodore 64, saniyede 0.3 bölünmüş hash oranına sahip. Peki bu oran tam olarak ne anlama geliyor?

Gerçek bir Bitcoin madenciliği yapmak istediğinizde saniyede 100 terahash (100x1.000.000.000.000) hash oranına sahip bir sistem kullanabiliyorsunuz. Dolayısı ile Commodore 64'te Bitcoin madenciliği yapmanın çay kaşığı ile dağa tünel açmaya benzediğini ifade edebiliriz.

Commodore 64 ile Bitcoin madenciliği yapılan video