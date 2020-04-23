Bingöl Hakkındaki Şok Twitter Paylaşımına Soruşturma Açıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle Macaristan’ın başkenti Budapeşte’den Bingöl’e getirilen 123 kişilik kafilede yer alan bir kişinin, pasaportundaki Bingöl damgasını ‘kara leke’ olarak yorumladığı mesajını “F.ck Bingöl” ifadeleriyle paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı hakkında soruşturma başlatıldı.

Bildiğiniz üzere Dışişleri Bakanlığı, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle yurt dışında geçici olarak bulunan Türk vatandaşlarını denetim altında Türkiye’ye getiriyor. Bu zamana kadar aralarında ABD, Kanada, İtalya, İspanya ve Fransa'nın da olduğu toplam 76 ülkeden 32 bin civarında Türk vatandaşı, ülkelerine yeniden ayak bastı.

Bu doğrultuda, dün gece Macaristan’ın başkenti Budapeşte’den Bingöl’e 123 kişilik bir kafile daha getirildi, ancak bu grupta yer alan bir kişinin Bingöl hakkında yaptığı yorum büyük bir tepki çekti. Pasaportundaki Bingöl damgasını ‘kara leke’ olarak yorumlayan ‘ecöm’ kullanıcı ismindeki bir kişinin Twitter’daki mesajlarının ekran görüntülerini ‘F.ck Bingöl’ ifadeleri ile paylaşan Pelin Portakal isimli sosyal medya kullanıcısı hakkında soruşturma başlatıldı.

Söz konusu kullanıcının, Bingöl yetkililerinin "hoş geldiniz" yazılarına karşın böyle bir yorumda buluması tepki çekti

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dün gece Macaristan’ın başkenti Budapeşte’den Bingöl’e gelen uçakta yer alan ve karantina altına bulunan Pelin Portakal adlı şahıs hakkında yukarıdaki paylaşımı sebebiyle halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştır”

Öte yandan söz konusu şahsın karantinada olmadığı, ‘ecöm’ kullanıcı ismindeki kişinin kendisine attığı mesajları izinsiz olarak paylaştığı öğrenildi. Aktarılan bilgilere göre, Pelin Portakal adlı kişi hakkında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları (TCK) 216/2’den işlem yapıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, dün yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını COVID-19 nedeniyle nedeniyle şu ana kadar 76 ülkeden 32 bin civarında Türk vatandaşının ülkeye getirildiğini açıklamıştı. Yurtdışından getirilen vatandaşlar Türkiye’nin farklı noktalarında 14 gün boyunca karantina altına alınıyor.