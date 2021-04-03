Aşı Seçme Dönemi Başladı: İster BioNTech İster Sinovac

Ülkemizde bir süredir uygulanan Sinovac aşısı, tek seçenek olarak uygulanıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde BioNTech aşısının da ülkeye giriş yapması ile birlikte aşıda seçim yapma dönemi başlamış oldu.

Koronavirüs ile mücadelede aşılamaların başlaması ile birlikte önemli bir yol katedildi. Her ne kadar dünyanın her yerinde herkesin aşıya ulaşma şansının eşit olmaması noktasında bazı tartışmalar olsa da, ülkeler bir yandan kendi vatandaşlarını aşılayarak pandeminin etkilerini en aza indirmek için çalışıyor.

Ülkemizde de bu bağlamda uzun süredir Sinovac aşısı uygulanıyordu. İki doz halinde uygulanan Sinovac aşısı, şimdiye kadar ülkemizde yaklaşık 17 milyon doz kadar uygulandı. Ülkemizde bugün itibariyle 9 milyon 490 bin 918 kişi ilk doz aşısını olmuşken, ikinci dozunu da olan kişi sayısı 7 milyon 127 bin 988. Geçtiğimiz günlerde BioNTech aşısının da ülkemize giriş yapmasıyla birlikte aşılama çalışmalarının hız kazanacağı düşünülüyor.

İster Sinovac ister BioNTech:

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulduğu üzere ülkemize ilk etapta 2.8 milyon doz BioNTech aşısı geldi. Bu sayının önümüzdeki 10 gün içerisinde 4.5 milyon olması bekleniyor. Aşılama sırası gelen vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu alırken bir seçim yapmaları gerekiyor.

Sinovac ya da BioNTech aşılarından birini seçen vatandaşlar, aşı olmaya gittiklerinde seçtikleri aşıya göre farklı uygulama odalarına yönlendiriliyor. Sinovac aşısında iki doz arasında geçmesi gereken zaman dilimi minimum 15 gün iken BioNTech aşısı için bu süre 4 hafta olarak belirlenmiş durumda ve aşılama planları buna göre düzenleniyor.

BioNTech, 38 derece ve üzerinde ateşi olan kişilerde, henüz kesin tanı konulamamış akut hastalıklarda, kronik hastalıkların akut atakları sırasında uygulanmıyor, bu kişilerin aşı uygulamalarında ertelemeye gidiliyor.