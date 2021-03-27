BioNTech Aşısının Saklama Koşulları Güncellendi

Geçtiğimiz günlerde ilk dozları ülkemize gelmeye başlayan BioNTech aşısının en kritik dezavantajlarından biri olan saklama koşullarına güncelleme geldi. AB, aşının yeni saklama koşullarına onay verdi.

Koronavirüs aşı çalışmaları tamamlandıktan sonra sıra aşıların dağıtımına ve saklama koşullarına geldiğinde karşımıza yepyeni sorunlar çıktı. Özellikle BioNTech aşısının bu noktada ciddi dezavantajları bulunuyordu. Gelen yeni güncelleme bilgisine kadar, BioNTech aşısı özel soğutucularda eksi 90 - eksi 60 derece arasındaki sıcaklıkta saklanıyordu.

Ancak bu noktada kısa süreli değişiklik yapılabileceğine dair yeni haberler geldi. Avrupa İlaç Dairesi (EMA), aşının 15 gün boyunca eksi 25 - eksi 15 derecede arasında depolanabilmesine onay verdi. Bu da aşının aktarımı ve depolanması noktasında dev soğuk zincirlere duyulan ihtiyacın azalabileceği anlamına geliyor. İstenen eksi 90 - eksi 60 arası dereceler sebebiyle aşı yalnızca özel soğutucularda muhafaza edilebiliyordu ancak gelen yeni derecelendirme ile eczanelerde ya da hastanelerde bulunan standart tıbbi soğutucularda da saklanabileceği anlaşılmış oldu.

'Aşının tüm dünyaya dağıtılmasını sağlayabilmek adına önemli bir adım':

Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Uğur Şahin, bu yeni güncelleme sayesinde aşının tüm dünyaya çok daha rahat dağıtılabileceğini ve bu sebeple de bu durumun oldukça önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ayrıca aşı ile ilgili bir diğer olumlu gelişme ise EMA'nın üç yeni üretim tesisine daha izin vermesi oldu. Bu da aşının çok daha rahat bir şekikde daha yüksek sayıda üretilmesinin önünü açarak tüm dünyada yaşanan aşıya erişememe sorunun önüne geçecek. Böylece BioNTech aşısı ile ilgili karşılaşılan iki büyük problem de büyük oranda çözülmüş olacak.