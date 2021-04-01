BioNTech/Pfizer Aşısının Yeni Etkinlik Oranı Açıklandı

Yapılan açıklamalar ile birlikte BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısının yeni etkinlik ortanı açıklandı. Bildiğimiz koronavirüse karşı yüzde 91,3 etkili olan aşı, Güney Afrika varyantına karşı ise yüzde 100 etkili.

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurucuları olduğu biyoteknoloji şirketi BioNTech ile ABD’li ilaç şirketi Pfizer’in ortak bir çalışma ile geliştirmiş oldukları koronavirüs aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı.

Daha önce koronavirüse karşı yüzde 95,3 etkili olduğu ifade edilen BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısı ile geçtiğimiz kasım ayından bu yana 44 bin kişi üzerinde yapılan çalışma, aşının son etkinlik seviyesini ortaya çıkarmış oldu. Buna göre BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısı SARS-COV-2 virüsüne karşı yüzde 91,3 etkili.

BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısı Güney Afrika varyantına karşı yüzde 100 etkili

Aşıyla ilgili olarak yapılan açıklamalara göre BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısı, en az altı ay koruma sağlıyor. Ayrıca aşının B.1.351 adı verilen Güney Afrika varyantına karşı de yüzde 100 koruma sağladığı belirtildi ancak söz konusu verinin 800 kişilik küçük bir örneklemden elde edildiğinin altını çizelim.

Pfizer'in İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada en az altı ay boyunca iki doz aşı olmuş 12 binden fazla kişiye ilişkin verileri içeren güncellenmiş sonuçların ABD’nin yasal onayına sunulacağını ifade ederken; BioNTech CEO'su Uğur Şahin de konuyla ilgili olarak şu şekilde konuştu:

“İlk klinik sonuçlar, aşının (insanları) dolaşımda olan varyantlara karşı etkili bir şekilde koruyabileceğini gösteriyor. Bu, sürü bağışıklığına ulaşmak ve küresel nüfus için bu salgını sona erdirmek için kritik bir faktör.”