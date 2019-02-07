  • BioWare'in Bazı Klasik PC Oyunları Konsollara Geliyor

BioWare'in Bazı Klasik PC Oyunları Bu Yıl İçinde Konsollara Geliyor

1 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Skybound Games ve Beamdog'ın anlaşmasıyla birlikte BioWare'in birçok oyununun geliştirilmiş sürümleri dijital ve fiziksel olarak satışa sunulacak. Henüz herhangi bir tarih söz konusu değil ancak yıl içerisinde çıkartılacakları kesin.

Skybound Games, PC platformunda yer alan bazı rol yapma oyunlarını konsollara getirmek için yayıncı Beamdog ile anlaşma yaptığını açıkladı. Bu anlaşmayla birlikte Dungeons & Dragons oyunlarının geliştirilmiş versiyonlarını konsollarda oynamak mümkün olacak.
İLGİLİ HABER

EA'nın Yeni Need For Speed Oyunu, Bu Yılın Sonlarında Ortaya Çıkacak

Bu ortaklıkla beraber konsollara getirilecek olan rol yapma oyunları arasında Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Baldur's Gate: Siege of Dragonspear, Icewind Dale, Planescape: Torment ve Neverwinter Nights yer alıyor. Skybound ve Beamdog, belirtilen oyunların çıkış tarihleriyle ilgili herhangi bir şey söylemediler. Üstelik hangi konsollara çıkacaklarını bile belirtmediler.
İLGİLİ HABER

Ubisoft'tan The Division 2'de Sorun Yaşayanlara 'Dahiyane' Tavsiye: Bi' Kapat Aç Düzelir

Yine de oyunları bu yıl içerisinde piyasaya sunmayı planladıklarından dolayı önümüzdeki aylarda daha fazla detay elde edeceğiz. Bahsi geçen oyunlar hem dijital olarak hem de fiziksel olarak satışa sunulacak. Bunun yanı sıra Skybound Games yaptığı basın açıklamasında, önümüzdeki aylarda platformlar ve kutu içerikleri hakkında detayların paylaşılacağını belirtti.

Kaynak : https://www.ubergizmo.com/2019/02/some-bioware-classic-pc-games-coming-consoles/
Etiketler: bioware, Skybound, beamdog
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0