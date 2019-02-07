BioWare'in Bazı Klasik PC Oyunları Konsollara Geliyor

Skybound Games ve Beamdog'ın anlaşmasıyla birlikte BioWare'in birçok oyununun geliştirilmiş sürümleri dijital ve fiziksel olarak satışa sunulacak. Henüz herhangi bir tarih söz konusu değil ancak yıl içerisinde çıkartılacakları kesin.

Skybound Games, PC platformunda yer alan bazı rol yapma oyunlarını konsollara getirmek için yayıncı Beamdog ile anlaşma yaptığını açıkladı. Bu anlaşmayla birlikte Dungeons & Dragons oyunlarının geliştirilmiş versiyonlarını konsollarda oynamak mümkün olacak.

Bu ortaklıkla beraber konsollara getirilecek olan rol yapma oyunları arasında Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Baldur's Gate: Siege of Dragonspear, Icewind Dale, Planescape: Torment ve Neverwinter Nights yer alıyor. Skybound ve Beamdog, belirtilen oyunların çıkış tarihleriyle ilgili herhangi bir şey söylemediler. Üstelik hangi konsollara çıkacaklarını bile belirtmediler.

Yine de oyunları bu yıl içerisinde piyasaya sunmayı planladıklarından dolayı önümüzdeki aylarda daha fazla detay elde edeceğiz. Bahsi geçen oyunlar hem dijital olarak hem de fiziksel olarak satışa sunulacak. Bunun yanı sıra Skybound Games yaptığı basın açıklamasında, önümüzdeki aylarda platformlar ve kutu içerikleri hakkında detayların paylaşılacağını belirtti.