Bir Adam, Çalıntı Bisikleti Satın Alıp Sahibine Geri Verdi

İngiltere'de bir adam, çalıntı olduğunu anladığı 1.760 dolarlık bisikleti 104 dolara satın aldı. Bisikletin sahibini sosyal medya üzerinden bulan adam, çevrimiçi ortamda kahraman ilan edildi.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde "insanlık ölmemiş" dedirten bir olay yaşandı. Bir adam, fiyatı çok pahalı olan çalıntı bir bisikleti satın alarak gerçek sahibine ulaştı. 26 yaşındaki Ste Burke, 1760 dolarlık bisikletin değerli olduğunu bilerek, yanına yaklaşıp bisikleti almak isteyip istemediğini soran 3 kişiden bisikleti 104 dolara satın aldı.

Ste Burke, adamlar ona yaklaştığında arka tekerleğin üzerindeki bisiklet kilidini fark ederek, bisikletin çalıntı olduğunu anladı. Ste, bisikleti satın almasının ardından resmini Twitter üzerinden paylaşarak sahibini aradı. Ardından bisikletin sahibini tanıdığını iddia eden bir kadın, Ste ile iletişim kurdu. Birkaç saat sonra bisikletin sahibi Ste ile buluştu. Mağdur adam, bisikletin makbuzunu ve kilidin anahtarını getirerek kendisine ait olduğunu ispatladı.

Olayın kahramanı Ste, "Evinin yakın zamanda yıkıldığını ve yaşadığı bu zor zamanlarda onun için iyi bir haber olduğunu söyleyerek bana teşekkür etti. Maaşının cuma günü yattığını söyledi ve parayı o zaman gönderebileceğini söyledi ve ben 'hayır' dedim. Ona, evi yakın zamanda soyulmuş bir adamdan para almanın kendimi iyi hissetirmeyeceğini söyledim." dedi.

İngiliz perakendeci Halfords, Ste'ye ulaşarak kendisine bir bisiklet hediye etmek istedi, ancak bunu ücretsiz bir hediye için yapmadığını belirterek gönüllerde taht kurdu. Ste'nin yaptığı kahramanlık sosyal medyada viral hale geldi.

Olayla ilgili Twitter kullanıcılarının tepkisi ise şu şekilde oldu:

İyi adam, umarım sonunda bunun için ödüllendirilirsin

Hatta Paypal hesabı isteyip harcadığı 104 doları bağışlamak isteyenler bile oldu​...

İngiliz perakendeci Halfords bisiklet hediye etmek istedi, ancak Ste kabul etmedi​

Kesinlikle çok değerlisin. Yeteneklerimizi iyi olmak için kullanmaya ne harika bir örnek.​

Dünyada hala iyi insanlar var