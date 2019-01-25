Dünyanın En Ucuz Arabası Tata Nano Üretimi Nisanda Bitecek

Herkesin dört tekerlekli bir arabası olabilmesi amacıyla üretilen Tato Nano, nisan ayının sonunda emekliye ayrılacak.

Tata Nano, insanların genellikle motosikletlerin üstünde yolculuk ettikleri Hindistan’da daha güvenli yolculuk için Ratan Tata’nın geliştirdiği bir araç. 100000 rupilik (Yaklaşık 7400 TL) bu araç, dünyanın en ucuz otomobili unvanını da taşıyor.

İdeal bir dünyada, başlangıç seviyesinde ve bu kadar ucuz bir aracın çok büyük ilgi göreceği muhakkak olsa da Hindistan’da durum ne yazık ki bu olmadı. Araç geniş kitlelerin ilgisini çekmeyi başaramadı.

Yine de mücadelesine devam eden Tata, Nano’yu daha genç işi ve modern çizgilere kavuşturmasına ve aracın tasarımını geliştirmesine rağmen beklenen ilgiyi görmedi. Her ne kadar araç yıllar içinde Hindistan’ın ikonik otomobili haline gelse de ekonomik anlamda başarılı bir performans sergileyemedi.

Tata, bugün 5-6 farklı binek otomobil üretiyor. Bu araçlarda yenilemeler yapacak olan ve piyasadaki zorlu mücadeleye hazırlanan firma, 1 Nisan 2020’ye kadar BS-IV stoklarını tüketmeyi amaçlıyor.

Nano’ların üretildiği fabrika hala çalışmalarına devam edecek olsa da firma, yeni ürünlere yer açmak ve var olan kaynaklarını farklı alanlarda değerlendirmek için Nano üretimine Nisan ayından sonra son verecek.

Her ne kadar Nano artık üretilmeyecek olsa da Hindistan’daki Tata sevgisinden bir şey eksilmiş değil. Firma geçen yıl yaklaşık %23 büyüdü ve her geçen gün daha gelişmiş araçlar üretiyor.