İnternet kullanımının oldukça yaygınlaştığı, hatta doyum noktasına ulaşmak üzere olduğu bir dönemdeyiz. Son 10 yılda internet erişimine ilişkin yaşanan değişimler, insanlığı bambaşka bir noktaya getirdiler. Sizin için Instagram filtresinin bilim kurgu filmi gibi algılanacağı zamanlardan bir seçki hazırladık.

Modern insan internete girmeden, bir kez olsun günümü güzel geçirebildim diyebilir mi? Geçtiğimiz bayram tatili boyunca Instagram’a giremeyecek olsaydık, tatile gidenlerin önemli bir kısmı evinde pineklerdi, bunu hepimiz biliyoruz. İnternet ve özellikle de sosyal medya bizi gün geçtikçe gerçek dünyadan koparan bir simülasyon haline geldi. Bu dünyada herkes mücadeleye değil, formaların ne kadar güzel durduğuna bakıyor.

Elbette internet adına, insanoğlunun gelişimine olan etkisi üzerine endişesiz olduğumuz dönemler de vardı. Bu dönemlerde internete sadece ihtiyaç duyduğumuz için girerdik, giremediğimizde huzursuz hissettiğimiz için değil. Uygulamalar değil siteler vardı, bu sitelerde geçirilen kalitenin derişimi, bugüne kıyasla çok fazlaydı. Gelin hep birlikte, geçmişe küçük bir yolculuk yapalım. Belki hayatımızda nelerin değiştiğini hep birlikte anlarız.

10. ekolay.net:

Bir zamanlar ülkemizde internet hizmetleri sağlayıcısı olan e-Kolay.net'in içerik, haber, arkadaşlık ve sohbet sitesiydi. Şimdilerde, Hürriyet.com'a yönlendiriyor. e-Kolay.net'i hatırlamayanlara, Kemal Sunal'ın da yer aldığı bu reklam filmiyle sürpriz yapalım:

9. rapidshare.com:

Ücretli sınırsız, ücretsiz sınırlı hızlarla dosya paylaşımı yapılabilen ilk sitelerden birisiydi. Büyük dosyalar parça parça yüklenirdi. Sonra bir anda kapandı bu site, gözler yaşlı.

8. kraloyun.com:

Hala hizmet veren, ancak o kadar da modern kalamayan online oyun sitesi Kral Oyun. Muhtemelen bu siteden ilk oyun oynayan nesil şu anda 30 yaşına çok yakın.

7. Hi5.com:

Devlerin altında ezilen bir tür sosyal medya sitesi. Tabii ki o zamanlar sosyal medya terimi yoktu. Daha çok arkadaşlık ve flört etmekle sınırlı olan bir dünya vadediliyordu.

6. ask.com:

Google'a en dişli rakiplerden birisiydi Ask.com. Tarihin en etkili teknoloji şirketlerinden birisine evrilme şansını sayısal loto kaybeder gibi kaçırdı. Google'dan daha büyük olabilirdi, olamadı.

5. yahoo.com:

Hala bir haber sitesi olarak gözükse de Yahoo, Ask.com gibi dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olma şansını kaçırdı. Şu anda AOL ve Yahoo'nun dahil olduğu pek çok içerik ve haber sitesi Oath adı altında toplandı. Hikayesini merak edenler için:

4. hotmail.com:

Bu içeriği okuyanların önemli bir kısmı, ilk e-posta adresini bu servisten aldı. Sonra MSN Messenger ile birlikte tarih oldu. Şu sıralar Microsoft'un tek bir noktaya topladığı posta servisi olan Outlook.com'a yönlendiriyor.

3. mynet.com:

Müzik, oyun, sohbet ve sosyal mecra olan Mynet.com, uzun süre önce aramızdan ayrıldı. Site şu sıralar hayatına haber sitesi olarak devam ediyor.

2. myspace.com:

Mike Zuckerberg'in fikir anlamında çok şey borçlu olduğu, tarihin ilk kitlesel sosyal medya mecrasıydı. Şimdilerde eski popülaritesini kullanmaya devam eden, sosyal içerik sitelerinden birisi.

1. grafi2000:

Türk mizahının internete taşınmış hali Grafi2000, ülkemizde sosyal medya olmadan viral olmayı başaran içerikleriyle tanındı. Şu sıralar aynı isimli bir dijital ajans olarak hayatına devam ediyor. Koca Kafalar televizyona geçmeden önce buradayı, bilen bilir.