Bir Mimarın Tasarladığı, Bilim Kurgu Filmlerinden Fırlamış Gibi Duran 21 Bina

1 dk okuma süresi
25
13
6
3
2
Mimari dünyasında 1960’lardan bu yana fırtına gibi esen Frank Gehry’nin pek çok inanılmaz bina tasarımı var.

Yeterince para biriktirdikten sonra kendi evini isteklerine göre şekillendiren Frank Gehry, yaptığı tasarımla adını duyurduktan sonra pek çok önemli binanın tasarımını üstlendi.

1- Seattle’daki Pop Kültürü Müzesi

2- Dans Eden Binalar, Prag

3- Lou Ruvo Merkezi, Las Vegas

4- Marques De Riscal Oteli, İspanya

5- Stata Center, Massachusetts

6- Dr. Chau Chak Ek Binası, Avustralya

7- Vitra Tasarım Müzesi, Almanya

8- Walt Disney Konser Salonu, Los Angeles

9- Biomuseo, Panama

10- Guggenheim Bilbao, İspanya

11- Weisman Sanat Müzesi, Minneapolis

12- Binoculars Binası, Los Angeles

13- Toronto Sanat Galerisi, Kanada

14- ‘Balık’, İspanya

15- Louis Vuitton Derneği, Fransa

16- Marta Herford, Almanya

17- Frank Gehry’nin Evi, ABD

18- Iac Binası, New York

19- Peter B. Lewis Binası, Ohio

20- Richard B. Fisher Merkezi, ABD

21- Cinémathéque Française, Fransa
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

Kaynak : https://www.boredpanda.com/frank-gehry-modern-architecture/
Etiketler: mimari, frank gehry
25
13
6
3
2
Emoji İle Tepki Ver
25
13
6
3
2