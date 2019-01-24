Mimari dünyasında 1960’lardan bu yana fırtına gibi esen Frank Gehry’nin pek çok inanılmaz bina tasarımı var.

Yeterince para biriktirdikten sonra kendi evini isteklerine göre şekillendiren Frank Gehry, yaptığı tasarımla adını duyurduktan sonra pek çok önemli binanın tasarımını üstlendi. 1- Seattle’daki Pop Kültürü Müzesi 2- Dans Eden Binalar, Prag 3- Lou Ruvo Merkezi, Las Vegas 4- Marques De Riscal Oteli, İspanya 5- Stata Center, Massachusetts 6- Dr. Chau Chak Ek Binası, Avustralya 7- Vitra Tasarım Müzesi, Almanya 8- Walt Disney Konser Salonu, Los Angeles 9- Biomuseo, Panama 10- Guggenheim Bilbao, İspanya 11- Weisman Sanat Müzesi, Minneapolis 12- Binoculars Binası, Los Angeles 13- Toronto Sanat Galerisi, Kanada 14- ‘Balık’, İspanya 15- Louis Vuitton Derneği, Fransa 16- Marta Herford, Almanya 17- Frank Gehry’nin Evi, ABD 18- Iac Binası, New York 19- Peter B. Lewis Binası, Ohio 20- Richard B. Fisher Merkezi, ABD 21- Cinémathéque Française, Fransa İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

Kaynak : https://www.boredpanda.com/frank-gehry-modern-architecture/

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