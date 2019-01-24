Yeterince para biriktirdikten sonra kendi evini isteklerine göre şekillendiren Frank Gehry, yaptığı tasarımla adını duyurduktan sonra pek çok önemli binanın tasarımını üstlendi.
1- Seattle’daki Pop Kültürü Müzesi
2- Dans Eden Binalar, Prag
3- Lou Ruvo Merkezi, Las Vegas
4- Marques De Riscal Oteli, İspanya
5- Stata Center, Massachusetts
6- Dr. Chau Chak Ek Binası, Avustralya
7- Vitra Tasarım Müzesi, Almanya
8- Walt Disney Konser Salonu, Los Angeles
9- Biomuseo, Panama
10- Guggenheim Bilbao, İspanya
11- Weisman Sanat Müzesi, Minneapolis
12- Binoculars Binası, Los Angeles
13- Toronto Sanat Galerisi, Kanada
14- ‘Balık’, İspanya
15- Louis Vuitton Derneği, Fransa
16- Marta Herford, Almanya
17- Frank Gehry’nin Evi, ABD
18- Iac Binası, New York
19- Peter B. Lewis Binası, Ohio
20- Richard B. Fisher Merkezi, ABD
21- Cinémathéque Française, Fransa
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