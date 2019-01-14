The Final Destination (Son Durak) serisini sıfırlayacak olan filmin yapım aşamasında olduğu ortaya çıktı.

2000 yılında vizyona giren ilk filmin ardından 11 seneye 5 film sığdıran Son Durak serisi, özellikle son iki filmle hem gişede hem de aldığı notlarla adeta yere çakılmıştı. Buna karşın ilk filmden edindiği kemik kitleyi kendine bağlayan seri, en sonunda yeniden çekiliyor.

Hollywood Reporter cephesinden gelen habere göre ünlü film şirketi New Line, yeni film için Testere serisinin yaratıcılarından Patrick Melton ve Marcus Dunstan ile anlaştı. Hatırlarsanız 2012 yılında Sony ile God of War filmi için de bu iki isimle anlaşılmıştı.

Henüz film hakkında çok bir bilgi paylaşılmamış olsa da hikayenin yeniden ele alınacağı ve orijinal seriyle hiçbir ilgisinin bulunmayacağı belirtiliyor. Seriyi yeniden ele alacak olan bu filmde, 2000 yılında vizyona giren ve Ali Larter - Devon Sawa ikilisiyle 112 milyon dolar gelir elde eden ilk filmin başarısı yakalanmaya çalışılacak.