Twitter'ın NFT özelliğini topa tutan Elon Musk'ın, dünyanın en ünlü NFT koleksiyonlarından birisi olan 'Bored Ape Yacht Club'tan 569 ETH'ye maymun görüntüsü satın aldığı iddia edildi. Bu iddialara karşı Musk'tan henüz bir cevap gelmedi.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter’ın NFT profil resmi özelliğine karşı negatif tutumu ve genel olarak NFT endüstrisi ile olan ilişkisiyle biliniyor. Musk, geçtiğimiz ay Twitter’ın yeni NFT özelliğini sert bir şekilde eleştirmiş, Twitter yönetimini platformdaki NFT’ler ve kripto para birimleri ile ilgili dolandırıcılıklar konusunda uyarmıştı. Musk’ın ardından Dogecoin geliştiricisi ve kurucu ortağı da bu konuda Musk’a hak vermiş ve Twitter’ın platformu dolandırıcılardan ve botlardan korumak için harekete geçmemesini eleştirmişti.

Ancak dedikodulara bakacak olursak Musk, yüklü bir miktar karşılığında 10.000 maymun görüntüsünden oluşan ünlü NFT koleksiyonu ‘Bored Ape Yatch’tan oldukça üst seviye bir NFT’nin sahibi oldu. Daha önce Eminem, Post Malone, Stephen Curry ve PAris Hilton gibi pek çok dünyaca ünlü ismin bir parça satın aldığı koleksiyondan geçtiğimiz haftalarda Justin Bieber da bir parça satın almış; Bieber’ın tek bir NFT için ödediği rakamın 1.3 milyon dolar olduğu bildirilmişti.

NFT, 1.5 milyon dolara alıcı buldu

Twitter’da Deepak.eth ismiyle bilinen tanınmış bir NFT koleksiyoncusuna göre 1837 numaralı üst seviye Bored Ape NFT parçası, yaklaşık olarak 600 Ethereum (ETH) karşılığında alıcı buldu. Alıcının ismi gizli kalsa da Deepak.eth’e göre 569 ETH, yani 1.583.218,40 dolar karşılığında NFT’nin sahibi olan kişi ise Elon Musk’tan başkası değil.

Yapılan açıklamaya göre BAYC#1837 isimli NFT parçası, Musk'ın dolaylı olarak satın almak için kullanmış olabileceği moonpay-eth alıcısı tarafından satın alındı. İsimsiz alıcının Musk olduğu iddiası, iddianın ünlü blok zinciri uzmanı Colin Wu’nun Twitter hesabında paylaşılmasıyla da iyice güçlenmiş oldu. Wu, yaptığı paylaşımda iddianın Musk tarafından henüz doğrulanmadığını da belirtti.

Daha öncesinde parçayı Musk’ın tweetlerinde sıklıkla kullandığı ve yaygın bir şekilde bilinen ‘meme numaralarına' ithafen 690.420 ETH’ye satışa sunan Deepak, sonradan büyük ihtimalle daha hızlı bir şekilde satmak için NFT’nin fiyatını 569 ETH’ye düşürmüştü.