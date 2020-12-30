Bitcoin, 28 Bin 500 Doları Aşarak Bir Rekor Daha Kırdı

2020 yılı içinde değerini neredeyse dörde katlayan Bitcoin, gün içinde 28 bin 500 dolar barajını aşarak en yüksek değer rekorunu bir kez daha kırdı. Ethereum ise son 24 saatte az da olsa değer kaybetti.

Aralık ayında roket hızıyla yükselişe geçen dünyanın en popüler kripto para birimi Bitcoin, değerine değer katmaya devam ediyor. Sadece son bir hafta içinde yüzde 20’nin üzerinde değer kazanan Bitcoin, bugünkü işlem gününde 28.572 doları görerek yeni bir rekor daha kırdı.

Aslına bakacak olursak Bitcoin, yılın genelinde zaten bir yükseliş eğrisine sahipti. Ancak bu yükseliş, aralık ayında büyük bir ivme kazandı ve kripto para biriminin değeri, yalnızca bu ay içinde yüzde 47 artış gördü.

An itibarıyla 1 Bitcoin, 204 bin 736 TL’ye denk

Bitcoin, gün içinde 28 bin 500 dolar barajını geride bırakmış olsa da sonrasında 27 bin 972 dolar seviyesine kadar geriledi. Ayrıca Bitcoin, Türk Lirası karşısında da değerini artırmaya devam ediyor ve an itibarıyla 1 Bitcoin, 204 bin 736 TL’ye denk durumda.

Bir başka popüler kripto para birimi olan Ethereum ise son 24 saatte küçük de olsa bir değer kaybı yaşamış durumda. Ay başından bu yana Bitcoin ile benzer şekilde yüzde 20’nin üzerinde değer kazanan ETH, son 24 saatte ise yüzde 2’ye yakın değer kaybetti.