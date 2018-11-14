Bitcoin Dolandırıcısı Hackerler G Suite Hesabına Sızdılar

Bitcoin dolandırıcısı hackerlerin kurbanları arasına ünlü isimler ve milletvekillerinden sonra Google G Suite hesabı da katıldı.

Google'ın resmi G Suite Twitter hesabı da Bitcoin hırsızlarının eline düşmüş durumda. Adeta bir hastalık gibi Twitter'da yayılan bu sahte paylaşım, en sonunda platformun başına büyük sorunlar açacak gibi duruyor.

G Suite muhtemelen şu ana kadar sızılmış olan en büyük hesap. Paylaşılan mesajlar insanları sahte bir Bitcoin hesabına yönlendiriyor.

""Bu dolandırıcılığı ilk kez görüyorum - bu öne çıkartılmış bir tweet, ama bu tweetteki kullanıcı ID'sine tıklarsanız sizi gerçekten resmi G Suite Twitter hesabına yönlendiriyor. Çok akıllıca."

Twitter, Target hacklendiğinde yaptığı açıklamada ise bu tarz dolandırıcılıklara karşı sistemlerini güçlendirdiklerini ve ileride de güçlendirmeye devam edeceklerini söylemişti. Ek olarak, Target hacklendiğinde başka hesapların da ele geçirilebilmiş olabileceğini söylemişti.

Durumun ne zaman düzeleceği ise henüz bilinmiyor.