Hollywood’da dikkat çeken bir proje duyuruldu. Casey Affleck ve Gal Gadot’nun rol aldığı Bitcoin filmi, Satoshi Nakamoto’nun kimliğini konu alırken yapay zekâ ile üretilmesiyle sinema sektörüne yeni bir prodüksiyon yöntemi kazandırabilir.

Kripto para dünyasının en büyük gizemlerinden biri olan Satoshi Nakamoto, şimdi Hollywood’un radarına girmiş durumda. Ünlü yönetmen Doug Liman’ın üzerinde çalıştığı yeni film, sadece konusu ile değil, üretim şekliyle de şimdiden gündem olmayı başardı.

Casey Affleck ve Gal Gadot gibi yıldız isimleri bir araya getiren film, klasik bir biyografi olmayacak. Bunun yerine, Bitcoin’in yaratıcısının kimliğini çözmeye çalışan gerilim dolu bir hikâye izleyiciyle buluşacak.

Bildiğiniz Hollywood işlerinden olmayacak

Filmin en dikkat çeken detayı ise arka planında yatıyor. Yapım sürecinde yapay zekâ teknolojilerinin aktif şekilde kullanıldığı belirtiliyor. Yani bu proje, Hollywood’da alıştığımız prodüksiyon anlayışından ciddi şekilde ayrılıyor.

Yaklaşık 70 milyon dolarlık bütçeye sahip olduğu söylenen film, normal şartlarda çok daha pahalıya mal olabilirdi. Ancak yapay zekâ sayesinde maliyetlerin ciddi oranda düşürüldüğü ifade ediliyor.

Satoshi Nakamoto gizemi yeniden alevlenebilir

Bitcoin’in yaratıcısı olduğu bilinen Satoshi Nakamoto’nun kimliği, yıllardır çözülemeyen bir sır. Film de tam olarak bu bilinmezliğin peşine düşüyor.

Küresel bir hikâye anlatımıyla ilerleyecek yapımda, farklı karakterlerin bu gizemi çözmeye çalıştığı bir kurgu yer alacak. Bu da filmi sadece kripto meraklıları için değil, geniş kitleler için de ilgi çekici hâle getiriyor.