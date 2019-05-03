Kripto para piyasası, 2019’un en yüksek seviyesine ulaştı. Tüm kripto paraların toplam hacmi son 24 saat içerisinde yaklaşık 11 milyar dolar artış yaşadı. Bitcoin 5.800 doların üzerine çıkarken en değerli ilk 10 kripto para onunla birlikte aynı şekilde yükseliş kaydetti. Bu rekor hareketlenmeye yakından bakıyoruz.

Krizlerle geçen 2018 yılının ardından kripto para piyasası yeniden toparlanma sürecine girdi. Nisan 2019’da son üzerindeki ölü toprağını atan Bitcoin ve diğer kripto paralar, son 24 saatte yakaladığı yükseliş ivmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

5.800 dolarlık değeri en son 14 Kasım 2018’de yaşanan hızlı düşüş dalgasında gören Bitcoin, yaklaşık 6 ayın ardından aynı değere bu kez artışa geçerek ulaştı. Onun peşinden Ethereum ve Ripple gibi diğer popüler kripto para birimleri de gelmeye devam ediyor.

En değerli kripto paralara bakmadan önce piyasa genelini gözlemleyelim. Aşağıda gördüğünüz grafik son 1 haftadaki toplam market hacminde yaşanan değişimi ifade ediyor:

Veri zamanı: 3 Mayıs 2019, saat: 13:07

Toplam piyasa değeri: 187 milyar dolar

Bitcoin hariç toplam piyasa değeri: 84 milyar dolar

Yaşanan ani yükselişin arkasındaki en büyük aktör Bitcoin. En değerli kripto para birimi, en son geçtiğimiz kasım ayındaki düşüş dalgasında gördüğü 5.800 dolara, bu kez yükselirken ulaştı. Tek başına tüm piyasa hacminin %55'ini karşılayan Bitcoin'deki artışın nedeni ise az önce bahsettiğimiz işlem sayısındaki yükseliş.

Bitcoin güncel piyasa değeri: 103 milyar dolar, son 7 günde +10 milyar dolar artış

Ethereum güncel piyasa değeri: 18 milyar dolar, son 7 günde +1,6 milyar dolar artış

Ripple (XRP) güncel piyasa değeri: 13 milyar dolar, son 7 günde +0,7 milyar dolar artış

Son 1 haftada yaşanan 17 milyar dolarlık genel artışın 4,7 milyar doları, en değerli ilk 3 kiripto para biriminin dışından geldi. Bu da alternatif kripto paraların giderek yüksek değerlere ulaştığına dair önemli bir işaret.

Önümüzdeki günlerde yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.