Bitcoin 5 Eylül öğle saatlerinden itibaren sert bir düşüş dalgası içine girdi. Aynı gün sabah saatlerinde 7350 dolardan işlem gören Bitcoin, şu sıralar 6440 dolar seviyelerinde. Aynı şekilde Ethereum ve diğer paralarda da sert düşüşler yaşanıyor. Henüz kesin olmasa da bu kayıpların muhtemel sebeplerine değiniyoruz.

Kripto para piyasası, işini iyi bilen bilinçli ve kendini yetiştirmiş yatırımcıların her zaman kazandığı bir yer oldu. 2018’in ilk günlerinden bu yana süren tahmin edilmesi güç değer dalgalanmaları yaşansa bile, dikkatli ve doğru tercihler yapıldığında kazanç elde edilebiliyor. Yine de dünya genelindeki yatırımcıların önemli bir kısmı durumdan endişe duyuyorlar.

Bu endişeleri nispeten haklı çıkaran bir düşüş eğilimin baş gösterdiği son 24 saatte, kripto para piyasası genelinde ciddi bir kayıp yaşandı. Bitcoin 5 Eylül sabahı 7350 dolardan işlem görürken saatler içerisinde 6400 dolar seviyelerine geriledi. Bu haberin yazıldığı 6 Eylül saat 10.00 sularında ise 6440 dolar seviyelerinde işlem görüyordu.

Bitcoin’in son 24 saatteki dalgalanması:

Peşpeşe iki keskin düşüş dalgasının 24 saatten daha kısa bir süre içerisinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bir gün öncesinde göre toplam değer kaybı 900 dolara yakın. Bu da %12’lik bir orana tekabül ediyor. Bu orandan daha yüksek bir düşüş oranı ise Ethereum’da yaşandı.

Ethereum, güne %20 oranında değer kaybettiği düşüş dalgasının etkisiyle başladı. Dün sabah 286 dolardan işlem gören kripto para, gece saat 04.00 sularında 218 dolara kadar geriledi. Saat 10.10 sularında ise 226 dolar dolaylarında işlem görmeye başladı.

Değer kayıpları anlık olarak Ripple (XRP) için %13.50, Bitcoin Cash’de %19.70, EOS’da %22.40 şeklinde.

Uzmanlar düşüşlerin nedenini tam olarak açıklayamasalar da bazı ihtimaller var:

Kipto para piyasasında ABD pazarının büyük bir etkisi var. Hem yatırımcı sayısı fazla hem de yatırılan para miktarlar diğer pazarlara nazaran daha yüksek. Haliyle bu pazarlardaki spekülatif hareketlenmeler, küresel bir etki yaratıyorlar. Bu hareketlenmelerden birisi, geçtiğimiz ayın son günlerinde ülkenin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitcoin’i borsada işlem gören yatırım fonu (ETF) olarak görme tekliflerini reddetmişti. Bu da yatırımcıların beklentilerini boşa çıkarttı.

Forbes’a göre, içinde bulunduğumuz ani düşüş dalgalanmasının en büyük nedeni SEC’in Bitcoin’in fiyat manipülasyonlarından korkarak aldığı bu olumsuz karar. Etkileri ise Eylül ayının başına yansıdı. SEC, kararı tekrar gözden geçireceğini söylese de endişelerin büyük kısmı hala sabit. ABD pazarındaki güçlü yatırımcılar, beklediklerini bulamayınca geri çekilmiş olabilirler.

Forbes’ın analizi büyük ihtimalle son derece yerinde. İlerleyen saatlerde ve günlerde yaşanacak gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın.