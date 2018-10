BlizzCon 2018 ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi haberimizde derledik.

Siz de sabırsızlıkla yeni Diablo oyununu mu bekliyorsunuz? Ya da yeni Overwatch karakterini merak mı ediyorsunuz? World of Warcraft: Battle for Azeroth oynarken eğleniyorsunuz ancak yeni bir gelişme olacak mı bilmek mi istiyorsunuz? Eğer bu üç sorudan herhangi birine evet yanıtını verdiyseniz 2 ve 3 Kasım’daki planlarınızı iptal edebilirsiniz. Blizzard Entertainment’in her yıl düzenlediği etkinliği BlizzCon, 2018 yılında bulunmanız gereken yer olacak. Bizzat orada bulunacak olsanız da evinizden takip etseniz de şovda neler olacak bilmek isteyebilirsiniz.

BlizzCon 2018’e nasıl katılırsınız?

Maalesef BlizzCon 2018 biletleri tükendi. Ancak etkinliğe sanal yollarla katılabilirsiniz. Blizzard, hayranlarına 50 dolarlık sanal biletler sunuyor. Biraz pahalı olsalar da iki günlük bir etkinlik olduğunu göz önünde bulundurursanız belki de o kadar pahalı gelmez.

Neler beklemeliyiz?

BlizzCon 2018, 2 Kasım’da başlayacak ve 3 Kasım’da sonlanacak. Overwatch, Diablo, World of Warcraft, Hearthstone, Heroes of the Storm ve StarCraft ile ilgili gelişmeleri bekliyorsanız bunlarla ilgili birçok gelişme duyurulacak.

Etkinliğe kimler katılacak?

Blizzard’ın tüm ürünlerinden birer temsilci bulunacak. Geçen sene olduğu gibi Overwatch’ın baş tasarımcısı Jeff Kaplan’ın etkinliği sunması bekleniyor. E-spor müsabakaları düzenleneceği için ünlü ve başarılı e-spor oyuncularını görmeyi de bekleyebilirsiniz.

Etkinlik Planı

(Tüm saatler Kaliforniya saatine göre verilmiştir)

2 Kasım

Açılış Töreni: 14.00

Diablo’da Neler Olacak: 15.30

Overwatch’ta Neler Olacak: 16.30

Hearthstone’da Neler Olacak: 17.30

World of Warcraft’ta Neler Olacak: 18.30

Heroes of the Storm’da Neler Olacak: 19.30

Overwatch Dünya Kupası: 15.15 - 23.15

Hearthstone Turnuvası: 15.15 - 00.15

World of Warcraft Arena Dünya Şampiyonası: 15.15 - 00.15

Heroes of the Storm Global Şampiyonası: 15.00 - 23.00

StarCraft II WCS Global Finalleri: 15.30 - 23.15

3 Kasım

Heroes of the Storm Deep Dive: 13.00

StarCraft II’de Neler Olacak: 15.30

World of Warcraft’ın Yaratılışı: 16.30

Overwatch: Building a Hero: 17.30

World of Warcraft Q&A: 18.30

Overwatch Dünya Kupası: 12.30 - 21.30

Hearthstone Turnuvası: 12.45 - 06.15

World of Warcraft Mythic Dungeon Davetli Turnuvası: 12.30 - 17.00

World of Warcraft Arena Dünya Şampiyonası: 17.15 - 22.45

Heroes of the Storm Global Şampiyonası: 12.30 - 22.15

StarCraft II WCS Global Finalleri: 17.00 - 23.00