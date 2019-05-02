SpaceX'in En Büyük Rakibi Blue Origin Yine Başardı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay araştırma şirketi Blue Orgin, bugün New Shepard sisteminin 11. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Blue Origin, New Shepard roketi ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar doğrultusunda bugün yeni bir test uçuşu gerçekleştirildi. Roket, sabah saatlerinde fırlatıldı ve kalkıştan 10 dakika sonra kapsülüyle birlikte şirketin Batı Teksas'taki tesisine güvenle iniş yaptı. Kapsül, yaklaşık 105 kilometre yüksekliğe ulaştı.

İnsansız gerçekleştirilen uçuş, şirketin aracı insanlı uçuşa hazırlamaya yönelik çalışmalarının bir parçası. Ancak gerçekleştirilen test uçuşlarında araç, NASA ve diğer kuruluşlar için uzaya birçok araştırma kargosu taşıdı.

Gelecekte uzaya yolcu taşımak için tasarlanan roket New Shepard, uçuş sırasında doğru irtifaya ulaştığında kapsül roketten ayrılıyor ve aracın her iki kısmı birkaç dakika boyunca Dünya'nın üzerinde duruyor. Daha sonra kapsül paraşüt yardımıyla inişe başlıyor. İniş pistine yaklaştığında piste dik inmek için motorunu tekrar ateşliyor. Bütün bu yolculuk, yaklaşık 10 dakika içerisinde tamamlanıyor.

Blue Origin, bugünkü dahil şimdiye kadar 11 uçuşun 10 tanesini başarıyla sonuçlandırdı. Dolayısıyla New Shepard'ın insanlar için güvenli olduğunu kanıtladı. Tüm bunların yanı sıra ilk insanlı uçuşun ne zaman gerçekleştirileceği belli değil.

Bugün test uçuşu gerçekleştirilen roket, New Shepard'ın üçüncü versiyonuydu. Şirket, mürettebatını uzaya götürecek dördüncü bir versiyonu geliştirdi. Yeni roketin bu yıl uçması bekleniyor fakat kesin tarih belli değil.