X rakibi BlueSky, yayımladığı bir güncellemeyle önemli yenilikler getirdi. Bunlardan en çok dikkat çekeni, artık 3 dakikalık videolar yükleyebilme imkânı.

Bugünlerde X olarak bilinen Twitter’ın kurucus Jack Dorsey’in de kurduğu mikroblog platformu BlueSky, her geçen gün daha da popülerleşiyordu. Öyle ki 2024 sonunda kullanıcı sayısı 26 milyona kadar çıkmıştı. Şu anda ise 33 milyona yakın kişi tarafından kullanılıyor.

Merkeziyetsiz yapısıyla dikkat çeken platform, getirdiği özelliklerle de daha fazla kullanıcı çekmeye çalışıyordu. Şimdi de böyle bir hamle daha yapıldı. Platforma birkaç önemli özellik eklendi.

3 dakikalık videolar geldi

BlueSky tarafından yayımlanan yeni güncelleme, platforma önemli yenilikler getirdi. Bunlardan en çok öne çıkan şey video kısmında. Artık kullanıcılar, süresi 3 dakikaya kadar çıkan videolar yükleyebilecek. Daha önceki sınır 1 dakikaydı. Şirket, bu şekilde içerik üreticilerine esneklik tanıyacaklarını söylemiş. BlueSky’ın bu konuda daha uzun videolara izin vermeye başlayan Instagram Reels ve TikTok’u takip ettiğini söyleyebiliriz.

Bunun dışında mesajlar kısmına da bazı yenilikler geldi. Artık DM’lerinizi yönetmek daha kolay olacak. Gelen araçlardan biri “mesaj talepleri”. Instagram’dakine benzeyen bu özellik, bilinmeyen kişilerden gelen mesajları içeren bir bölüm olacak. Ayrıca sohbetleri reddetme özelliği de eklendi. Böylece spam mesajlardan kurtulabileceksiniz.

BlueSky, düzenli olarak böyle yenilikler eklemeyi ve rakiplerine yetişmeyi hedefliyor. Bunu gerçekten başarıp başaramayacağını zaman gösterecek.