Elon Musk, X'te tüm gün devam eden erişim sorunu hakkında açıklama yaptı. Milyarder girişimci, "devasa" bir siber saldırı nedeniyle yaşandığını duyurdu.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan X, bugün erken saatlerden beri erişim sorunları yaşıyordu. Gün içinde ara sıra düzelse de hâlâ erişim sorunlar devam ediyordu. Şu anda bazı kullanıcılar girebilirken bazılarında hâlâ problemler var.

Sorunun neden yaşandığı merak edilirken direkt olarak platformun sahibi Elon Musk’tan bir açıklama geldi. Musk, erişim sorununun bir saldırı kaynaklı olduğunu söyledi.

“Devasa bir siber saldırı altındayız”

Musk’ın kendi X hesabından yaptığı paylaşıma göre tüm gün yaşanan erişim sorunun arkasında büyük bir siber saldırı var. Milyarder girişimci, saldırının hâlâ devam ettiğini de belirtmiş. Konu hakkındaki çalışmalar da devam ediyormuş:

“X’e karşı (hâlâ da devam eden) devasa bir siber saldırı yaşandı. Her gün saldırı yaşıyoruz ancak bu sefer çok fazla kaynaktan gelen bir durum söz konusu. Ya çok büyük koordineli bir grup ya da bir ülke dahil olmuş olabilir. Takip ediyoruz.”

Musk tarafından paylaşılan bilgiler bu kadar. İlerleyen zamanlarda saldırı hakkında daha fazla bilgi gelecektir. Detaylar geldiğinde sizlerle paylaşalım. Musk’ın son zamanlarda ABD hükûmetindeki yeri nedeniyle büyük tepki aldığını ve ülkede birçok protestoya neden olduğunu ekleyelim.