Bluesky, v1.96 güncellemesiyle sahte hesaplara karşı isim koruması ve "bahsedilenler" sekmesi gibi yenilikler getirdi.

Bluesky, sosyal medya platformu kullanıcı deneyimini geliştirmek için v1.96 güncellemesini yayımladı. Yeni güncellemesi ile birlikte bildirim ekranına bahsedilenler sekmesi, isim koruması, yorum sıralama ve görünüm düzenleme gibi önemli yenilikler geldi.

Yeni güncellemeyle birlikte bildirimler için ayrı bir bahsedilenler sekmesi sunuluyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, etkileşimleri daha rahat takip edebiliyor olacaklar.

Sahte hesaplara karşı isim koruması geldi

Yakın zamanda yaşanan bir olayda, bazı kişiler tanınmış isimlerin kullanıcı adlarını rezerve ederek sahte hesaplar oluşturdu. Yaşanan bu durum kullanıcıların orijinal Bluesky kullanıcı adlarını korumak için yeni bir hesap açmalarına neden oldu. Yeni gelen isim koruması özelliği ile de kullanıcı adlarını özel alan adıyla değiştirenlerin eski Bluesky kullanıcı adları rezerve ediliyor ve başkaları tarafından alınamıyor olacak.

Bluesky, yanıtlar için de yeni görüntüleme ve sıralama seçenekleri ekledi. Kullanıcılar, yanıtları lineer veya dişli görünümler arasında seçebiliyor ve farklı filtrelerle sıralayabiliyor. 25 milyon kullanıcıyı aşan Bluesky, Nepali, Khmer ve Rumence dilleri için çeviri desteği de ekledi.