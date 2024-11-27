Bluesky'daki kullanıcı içeriklerinin üçüncü taraflarca yapay zekâ eğitiminde kullanılmasının önünde bir engel bulunmuyor.

Sosyal medya platformları son dönemde yapay zekâya ciddi yatırımlar yapıyor ve bu yapay zekâ modellerini geliştirmek için de kullanıcı içeriklerini yapay zekâyı eğitmek için kullanıyorlar. Bluesky kullanıcı verilerini kendi işlemiyor ancak üçüncü tarafları da engelleyecek bir çalışma yapmış gibi görünmüyor.

404 Media'nın raporuna göre, Hugging Face'in makine öğrenimi kütüphane aracı, Bluesky'ın Firehose adlı açık API'si aracılığıyla 1 milyon kamuya açık gönderiyi toplamayı başardı ve bu verileri açık bir veri deposuna yükledi. Her ne kadar gelen tepkiler üzerine bu veriler kaldırılmış olsa da bu durum, Bluesky'da kamuya açık olarak paylaşılan herşeyin gerçekten de kamusal alanda olduğunu göstermiş oldu.

Bluesky, kullanıcı rıza tercihlerini sunmak için çalışıyor

Bluesky, kullanıcılarına verilerinin harici olarak işlenebilmesi konusunda rıza tercihlerini belirtmelerini sağlayacak yollar bulmak üzere çalışıyor. Yine de firmanın açıklamasına göre bu tercihlere saygı duyup duymamak üçüncü partilere kalacak.

Firmadan yapılan açıklamada "Bluesky, bu rızayı sistemlerimiz dışında zorlayamayacak. Bu ayarları dış geliştiricilerin saygı göstermesi gerekecek. Mühendisler ve avukatlarla görüşmelerimiz devam ediyor ve bu konuda paylaşacak daha fazla güncellemeye sahip olmayı umuyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

Görünüşe göre Bluesky da büyümeye devam ettikçe diğer büyük platformlar ile benzer şekilde incelenmeye başlanacak.