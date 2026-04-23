BMW 7 Serisi ve i7 Yenilendi: Bambaşka Bir İç Mekan!

BMW’nin en lüks sedan modeli 7 Serisi, kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçti. Yeni i7 ise hem batarya hem de teknoloji tarafında önemli güncellemelerle geliyor.

BMW 7 Serisi ve i7 Yenilendi: Bambaşka Bir İç Mekan!
Deniz Şen

Alman otomotiv devi BMW, amiral gemisi 7 Serisi ve onun elektrikli versiyonu i7’yi resmi olarak tanıttı. Yeni modeller, özellikle tasarım ve teknoloji tarafında yapılan büyük değişimlerle dikkat çekiyor.

Yapılan güncellemeler sadece dış tasarımla sınırlı değil. BMW, iç mekânda da radikal bir dönüşüme giderek yeni nesil dijital deneyimi bu modellere taşımış durumda.

BMW 7 Serisi ve i7 Yenilendi: Bambaşka Bir İç Mekan!
Yeni 7 Serisi’nin en büyük değişimi kabinde.

G70 LCI kodlu nodel, BMW’nin yeni nesil Panoramic iDrive sistemini kullanıyor. Ön cam boyunca uzanan 'Panoramic Vision' ekran, 17.9 inçlik merkezi ekran ve yolcu tarafındaki 14.6 inçlik ekranla birlikte araç içi deneyim tamamen dijital hâle getiriliyor. Arka koltukta sunulan devasa 31 inçlik ekran, gelişmiş ses sistemi ve Executive Lounge koltuk gibi özellikler bu modelde de yer alıyor.

Dış tasarımda da az ama öz değişiklikler var.

Dış tasarımda BMW, radikal bir değişim yerine mevcut çizgiyi modernize etmeyi tercih etmiş durumda. Daha sade ön tasarım, inceltilmiş aydınlatmalar ve güncellenmiş detaylar dikkat çekiyor. Arka tarafta ise uzatılmış stop tasarımı ve daha temiz hatlar öne çıkıyor.

Elektrikli tarafta yer alan i7 modeli de önemli güncellemeler aldı.

Yeni nesil batarya teknolojisi sayesinde kapasite ve verimlilik artırılırken, hızlı şarj süresi de iyileştirildi. Yeni i7’de çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi sunuluyor ve güç seçenekleri 449 beygirden 536 beygire kadar çıkıyor. Ayrıca yaklaşık 350 mil (560 km civarı) menzil sunulması bekleniyor.

