Son zamanlarda dev otomobil üreticilerinin de kullanmaya başladığı abonelik sistemine geçen bir diğer marka BMW oldu. BMW sahipleri artık koltuk ve direksiyon ısıtmadan, far ve sürüş asistanı desteğine kadar pek çok özelliği belli bir ücret ödeyerek aylık olarak kullanabilecek.

BMW, dünyada trend olan abonelik sistemini geçtiğimiz günlerde Türkiye’de de hayata geçirmişti. BMW Prime aboneliği olarak adlandırılan sistem, servis hizmetlerinden indirimli akaryakıt alımına, ücretsiz şekilde araçları yıkatmadan otopark hizmetine kadar birçok hizmeti bir arada sunuyor ve bu hizmetin bedeli aylık 99 TL’den başlıyor.

BMW Prime ile sunduğu avantajlar sayesinde kullanıcılarını mutlu eden BMW, Güney Kore’de hayata geçirdiği bir abonelik sistemi ile kullanıcılarını bir hayli kızdıracağa benziyor. Şimdilik yalnızca Güney Kore’de kullanıma sunulan ve BMW ConnectedDrive Store olarak adlandırılan sistem, koltuk ısıtmadan sürüş asistanı desteğine kadar pek çok özelliği kullanabilmek için belli bir ücret ödemeyi gerektiriyor.

Ayda yaklaşık 320 TL’ye koltuklarınızı ısıtabilirsiniz

BMW ConnectedDrive Store, bazı özelliklerin ücretli olarak sunulduğu bir servis olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin aracınızın koltuk ısıtma özelliğini kullanabilmek için tıpkı Netflix, Disney+’da olduğu gibi bir abonelik satın almanız gerekiyor. Aylık, bir yıllık, üç yıllık ve süresiz olarak alınan bu paketlerin fiyatları sunulan özellik ve satın alınacak süreye göre değişiklik gösteriyor.

Örneğin otomobilinizdeki koltuk ısıtma özelliğini çalıştırmak için aylık 18 dolar (yaklaşık 320 TL) gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bu özelliğe yıllık olarak abone olursanız ise 176 dolar (yaklaşık 3000 TL) ödemeniz gerekiyor. Koltuk ısıtmanın yanı sıra ısıtmalı direksiyon, dur kalk fonksiyonlarını otomatik olarak yapan adaptif hız kontrol sistemi, far asistanı, sürüş asistanı gibi daha birçok özellik abonelik servisinde kullanıcılara sunulmuş durumda. Ayrıca Alman otomobil üreticisi bu özelliklerden birine abone olmanız halinde bir aylık ücretsiz deneme süresi de veriyor.

Abone olunmazsa bu özellikler kullanılamayacak

Abonelikle kullanılabilen özellikler arasında güvenlik kamera bilgilendirmesi, harita güncelleme paketi gibi yazılım destekli paketler de yer alıyor. Arabası gerekli donanıma sahip olsa bile araç sahipleri abone olmadığı sürece bu özellikleri kullanamayacak. Kullanıcılar şimdiden abonelik sisteminin saçma olduğu, fiyatların oldukça yüksek olduğu ve özellikler arasındaki fiyat farklarının fazlalığı gibi konular yüzünden BMW’ye tepkilerini dile getirmeye başladılar bile.

Yeni abonelik sistemi Güney Kore, Almanya, İngiltere, Yeni Zelanda gibi birçok ülkede kullanılmaya başlandı. Sistemin Türkiye ve diğer ülkelerde kullanıma sunulup sunulmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.