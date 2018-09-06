BMW i3'ün Menzilini 700 km'ye Çıkaran Batarya Geliştirildi

Lion Smart tarafından üretilen batarya sayesinde BMW i3'ün sürüş menzili 700 km'ye çıkacak.

Alman enerji depolama şirketi Lion Smart, elektrikli araçlar için daha iyi lityum-iyon bataryalar üretmek için çalışıyor. Şirketin maliyetleri düşürmeyi ve güvenliği artırmayı hedefleyen modüler bir tasarım kullanan "Hafif Batarya" konsepti şu anda geliştirilmekte olan bir ürün. Konseptin bir kanıtı olarak Lion Smart, 100 kW kapasitede bir batarya paketi geliştirdi ve bu paketi BMW'nin elektrikli modeli i3'e yerleştirdi.

Fabrika çıkışı özellikleriyle bir BMW i3, 33 kW bataryası ile 183 km yol alabilmekte. Lion Smart'ın bataryası ise bu menzili 700 km'ye çıkartabilecek. İlginçtir ki bu menzil, BMW'nin 2021'de lanse edeceği iNext EV'sinden beklediği sürüş menzili ile aynı.

Hafif Batarya paketinin tasarımı kapasite, voltaj ve fiziksel ölçüler açısından esnek bir yapıya sahip; bu da paketin üreticinin ihtiyaçlarına uyabilmesini sağlıyor. Bataryadaki her bir hücrenin kendine ait bir sigortası var; böylece tek bir hücrede sorun olduğu zaman tüm bataryanın güvenliğinden ödün verilmemiş oluyor. Alev alma durumunda ise sistem tek bir hücreye odaklanabiliyor. Soğutucunun sıvıdan gaza geçişi, hücrenin termal enerjisinin çoğunu kullanıyor ve sonrasında gaz bir sübap aracılığıyla salınıyor. Bu, ısının yayılarak kontrolden çıkmasını ve batarya ömrünün kısalmasını engelliyor.

Ayrıca bataryaların içinde tesisat bulunmamakta. Hücreler, daha sonra büyük modüller halinde düzenlenen "Süper Hücreler"in içine yerleştirilmiş vaziyette. Süper Hücreler, voltaj ve ısının takip edilebilmesi için direkt olarak batarya kutuplarına bağlı olan ölçüm kartlarına sahip. Bu bilgi, kızılötesi teknolojisi ile kablosuz bir şekilde aktarılıyor.

Bahsi geçen tüm bu nitelikler, firmanın batarya teknolojisi alanında geliştirdiği bir konseptin kanıtından ibaret. Lion Smart, müşterilerine kendi elektrikli araçları için harici olarak satın alınarak sürüş menzilini artırabilecekleri bataryalar sunmamakta; en azından şimdilik. Şirket, teknolojisini ve uzmanlığını otomobil üreticilerinin hizmetine sunuyor.