BMW, yeni elektrikli otomobili iX2 eDrive20'yi Türkiye'de satışa sundu. Fena sayılmayan bir fiyat etiketine sahip olan otomobil, tasarımı ve özellikleriyle de kendine hayran bırakacak gibi görünüyor.

Alman otomobil devi BMW, kısa bir süre önce tanıttığı yeni elektrikli otomobili iX2 eDrive20 modelini Türkiye'ye getirdi. Bir BMW için hiç fena sayılmayan bir fiyat karşılığında satın alınabilecek olan otomobil, tasarımıyla da sunduğu özelliklerle de tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Gelin hep birlikte BMW iX2 eDrive20'nin Türkiye fiyatına ve özelliklerine yakından bakalım.

BMW iX2 eDrive20 Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 150 kW 204 bg, Elektrikli M Sport, Otomatik 2.744.500 TL

Karşınızda 2024 BMW iX2 eDrive20:

BMW'nin yeni nesil tasarım dilini benimseyen iX2 eDrive20, kapalı ve kendinden aydınlatmalı iri ızgara tasarımıyla kendini hemen belli ediyor. Markanın yeni nesil otomobillerinde kullandığı özel tasarım farlar, bu elektrikli otomobilde de kendini gösteriyor. Kısmî olarak gövdeye gömülmüş kapı kolları, araca oldukça şık bir hava katmış durumda.

BMW iX2 eDrive20, nispeten sade bir arka tasarıma sahip. Ön kısımda gördüğümüz özel tasarım LED farlar, arka aydınlatmalarla tasarımı tamamlamış durumda. Ayrıca bu otomobil, arka kısımda tek bir çizgi hâlinde tamamlanıyor. Hâl böyle olunca bu otomobil için bir fastback diyebiliriz. Parlak siyah difüzör ve arka spoiler de iX2 eDrive20'nin tasarım detayları arasında yer alıyor.

Aracın iç tasarımına geçtiğimizde, daha çok sürücü odaklı bir kokpit ile karşılaşıyoruz. Tam dijital gösterge ekranına ev sahipliği yapan otomobil, bu ekranla aynı panel içerisinde bulunan bilgi-eğlence ekranını barındırıyor. Orta konsolda ise kablosuz şarj pedi ve bardaklıklarla karşılaşıyoruz. Dışarıdan fazlasıyla yakışıklı olan BMW iX2 eDrive20, iç kısımda da kendine hayran bırakmayı başarıyor.

BMW iX2 eDrive20, ön aksta yer alan elektrik motoru ile 204 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,6 saniyede tamamlayan otomobil, tam dolu bataryalarıyla 478 km'ye varan menzil sunuyor. 130 kW DC hızlı şarj teknolojisi ile 29 dakikada yüzde 80 batarya doluluğuna otomobil, opsiyonel olarak sunulan AC Charging Professional donanımı ile AC akımda 22 kW şarj hızı desteği sağlıyor. Araç, 0'dan yüzde yaklaşık 3 saat 45 dakikada şarj oluyor.

BMW'nin Türkiye'deki yeni otomobilini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...