Özellikle Underground ve Most Wanted oyunlarıyla küçükten büyüğe çoğu kişiyi nostaljik hissettiren Need for Speed serisindeki bazı arabalar hem oyuncular için hem de araba severler için oldukça özel bir yere sahipti.

150 milyondan fazla kopya satmakla kalmayıp günümüzde yeni oyunlarıyla büyümeye devam eden Need for Speed serisinde yüzlerce farklı marka ve modelde arabanın kilidi, oyuncular tarafından açılmayı bekliyor.

Bu arabaların arasında çoğu oyuncunun ortak paydada buluşacağı, akıllarda yer etmiş efsanevi Need for Speed arabalarının tozlu garajlarına giriş yapacağız.

1. 2003 Audi Le Mans quattro - Need for Speed: Carbon

Sadece Darius'u Kanyon yarışında yenen oyuncuların açabildiği Audi Le Mans quattro, Need for Speed: Carbon oyunundaki üçüncü aşamada bulunan en hızlı arabalardan. İlk defa Audi'nin 2003 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan 602 beygir gücündeki yüksek performanslı konsept araç, bu oyunda birinci nesil Audi R8 modelinin arka tasarımı ve ön ızgarasıyla yer alıyor.

2. 2005 Lamborghini Gallardo - Need for Speed: Most Wanted

Çıktığı senelerde koleksiyoncuların gözdesi hâline gelen ve en çok satan Lamborghini ünvanını alan, V10 motorlu ve dört tekerlek çekişli Lamborghini Gallardo'nun oyundaki Ming karakterine ait olan siyah versiyonu, virajlar konusunda en çevik arabalardandı.

Modifiye edildiği takdirde yarışlarda tozu dumana katan, motor sesi ile gerçekten bir canavarı sürdüğünüzü hissettiğiniz Lamborghini Gallardo aynı zamanda bir estetik harikası. Çoğu oyuncunun hâlen yarışlarda sürmekten en keyif aldığı ve unutamadığı araç, Lamborghini Gallardo olmuştu diyebiliriz.

3. 2006 Mitsubishi Eclipse GT (4G) - Need for Speed: Most Wanted

Önden çekişli otomobillerin arasındaki Mitsubishi Eclipse GT, yükseltmelerini yaptığınız zaman V6 motorunun yüksek sesiyle oyun içerisindeki sürüşünden keyif alabildiğiniz bir diğer arabaydı.

Big Lou karakterini yarışta yendikten sonra kilidi açılan Eclipse'in kaplan kaplamalı versiyonunu kullanmak ise oyuncunun zevkine bırakılmış.

4. 1998 Toyota Supra Turbo (S2) (A80) - Need for Speed: Most Wanted

Most Wanted oyununda Vic karakterinin alev kaplamalı Supra'sından sonraki en iyi Toyota Supra Turbo kaplamalardan biri, Carbon oyunundaki Sal karakterine aitti. Ancak oyuncuları Supra'ya bağlayan tek şey kaplamaları değil, 2JZ motorunun sağladığı yeterliliklerdi.

6 saniyede 400 km/h yol katedebilen Toyota Supra Tubro, Need for Speed oyuncularının ve hız tutkunlarının altın seçeneklerinden biriydi. Ek bilgi olarak; Toyota Supra, Need for Speed oyununun Facebook sayfası 750 bin beğeniye ulaştığında yapımcılar tarafından oyunculara kısa bir süreliğine ücretsiz olarak erişime açılmıştı.

5. 2004 Mercedes-Benz McLaren SLR (C199) - Need for Speed: Most Wanted

300 bin oyun içi para birimi ile açılabilen Mercedes-Benz McLaren SLR, Most Wanted'ın en pahalı aracı. SLR'ın azami hızı diğer araçlara göre daha düşük olmasına rağmen gerekli yükseltilmeleri yapıldığında 23,000rpm gibi yüksek devirlere ulaşabilen motoruyla ve ani hızlanışlarıyla bu açığı telafi edebiliyor.

Kaplamalarında göz alıcı seçenekler bulunmasa da oyuncular Bull karakterini yarışta yenerek alışılmış renginden ayrı olarak siyah kaplamanın ve çok daha hızlı bir SLR'ın kilidini açabiliyor.

6. 2001 BMW M3 GTR GT (E46) - Need for Speed: Most Wanted

Most Wanted'ın hikâyesi boyunca geri almaya çalışılan ve oyunun asıl hikâyesini oluşturan BMW M3 E46, yol tutuşu konusunda oyundaki en iyi araçlardan. Dünya üzerinde sadece 1383 adet bulunan, Need for Speed: Most Wanted oyunu ile ünlenen ve popüler kültürde bir yer edinen BMW M3 E46; bazıları için bir arabadan daha fazlası hâline geldi.

Âdeta betona yapışan ve sürüş zevkini ikiye katlayan bu aracı oyuncular sadece hikâyenin sonlarına doğru, kara listenin bir numaralı sokak yarışçısı Razor'u yendikten sonra geri alabiliyor.

7. 2003 Nissan 350Z (Z33) - Need for Speed: Underground 2

Maksimum performansıyla 350Z, oyundaki 220 mil/saatten (354 km/saat) daha hızlı gidebilen az sayıdaki otomobillerden. Nissan 350Z'nin Rachel'a ait olan ejderha desenli versiyonu Need for Speed: Underground 2 oyununun başında kısa süreliğine oyunculara ödünç veriliyor.

İlk olarak Underground serisinde görünen 350Z, Need for Speed: Heat oyununda drift yarışlarını bitiren oyuncular için Rachel'a ait versiyonuyla beraber tekrardan erişilebilir hâlde.

8. 1986 Toyota Corolla GT-S (AE86) - Need for Speed: Underground 2

Initial D serisinden birçok araba tutkununun aşina olduğu AE86 Toyota Corolla, 80'lerin pop-up farlarıyla izleyenlere göz kırpıyor. Arkadan itişli bir otomobil olması nedeniyle AE86 Toyota Corolla, genellikle drift severlerin radarına yakalanmakta.

Diğer arabaların aksine çok daha şirin ve farklı bir tasarıma sahip olan AE86, hem popüler kültürün hem de Need for Speed serisinin el üstünde tutulan araçları arasında.

9. 2000 Honda Civic Si (EM1) - Need for Speed: Underground

B16 sıralı dört motorla güçlendirilmiş Civic EM1, yüksek devirli motoru ve özel VTEC değişken valf mekanizması sistemiyle yüksek azami hıza sahip. Underground'un hikâyesinde oyuncu, Samantha'nın EM1 aracını TJ'den almaya çalışıyor.

Oyun içerisinde mavi renkte bulunan aracın Samantha versiyonunda kedili, pembe kaplamalar mevcut. TJ versiyonunda ise Samantha'nın kaplamasının üzerinde oynamalar yapıldığı gözlemlenebilir.

10. 1999 Nissan Skyline GT-R V-Spec (R34) - Need for Speed: Underground

Birçok oyuncunun favorisi Nissan GT-R R34, 2,6 litrelik çift turbo motorla çalışıyor ve gücünü tüm tekerleklere gönderiyor. Oldukça rekabetçi olan GT-R R34, yol tutuşu ve hızlanma konusunda muazzam yeterliliklere sahip.

Oyuncular, Eddie karakterini yarışta yenerlerse özel kaplamalı GT-R R34'ünün kilidini açabilirler. 2002 yılında üretimi durdurulan aracın oyun dışındaki sevenleri ve sahip olmak isteyenleri de oldukça fazla.