Ekran Üreticisi BOE, Apple ile Anlaşmak İçin Çalışıyor

Çinli ekran üreticisi firma BOE, Apple ile anlaşmaya çalışıyor. Daha önce de bu konuda girişimleri bulunan Çinli firma bu sefer işi alacağından emin gibi görünüyor.

Apple'ın OLED iPhone ekranları için bir süredir teklif veren Çinli firma BOE, amacına ulaşacağından emin görünüyor. Firma Apple ile anlaşacağından o kadar emin ki sadece Apple'ın ekranlarını yapılandırmak için tasarlanan üretim hatları inşa etmeye başladı.

Bu, Çinli firmanın Apple'ın OLED ekran işini almaya çalışmasını ilk duyuşumuz değil fakat firmanın bu ekranların üretimine başlamak için ilk kez bu kadar iyi hazırlandığını duyuyoruz. Henüz Apple'ın ekran işini BOE'ye verdiği hakkında bir haber bulunmamakta. Geçmişte BOE, Apple'ın kalite kontrol gereksinimlerini geçmeyi başaramamıştı fakat şu anda bu işi alabilmek için varlarını yoklarını ortaya koymuşlar gibi gözüküyor.

BOE, yakın zamanda Apple'a özel modül hatları üretimi için yatırım yapmaya karar verdi. BOE, 10 yeni modül hattı için Sichuan'da bulunan B11 OLED tesisinde çalışmalara başlamış durumda. Şirket, Apple'ın tedarikçisi olmak için sürekli olarak ataklar yapıyor. BOE, B11 OLED tesisinin yanında iPhone'lar için OLED geliştirme projelerine de önem veriyor fakat hâlâ Apple'ın gereksinimlerini karşılayabilen bir OLED ekran oluşturmayı başarmış değil.

Şu anda LG ve Samsung, iPhone için OLED tedarikçisi durumunda. BOE ise uzun bir süredir daha düşük model iPhone'lar için LCD ekran üretiyor yani Apple ve BOE arasında çok önceden oluşmuş bir ilişki bulunmakta. BOE, daha önce de Mate 20 için Huawei ile ortaklık kurmuştu.

Bildiğiniz üzere Apple'ın mahkeme tarafından VirnetX'e 440 milyon dolar ödemeye mahkum bırakıldığını geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Maddi anlamda son dönemde birçok ceza yiyen Apple'ın hem gelirlerini artırmak hem de yere sağlam basan adımlar atmak istemesi nedeniyle yeni dönemde bahsi geçen anlaşmalara sıcak bakabileceği yorumu yapılabilir.