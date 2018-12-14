Boeing’in Çin’deki İlk Fabrikası Sessiz Sedasız Açıldı

Boeing, ticaret savaşlarının ateşini düşürmek ve dünyanın en büyük uçak pazarından faydalanmak için Çin’deki ilk 737 tamamlama fabrikasını açtı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı dünya piyasalarını epeyce sarsmış, her iki ülkenin karşılıklı olarak uyguladığı gümrük vergileri ve kısıtlamalar nedeniyle piyasalar büyük sıkıntı yaşamıştı.

Chicago mekrezli bir firma olan Boeing, Şangay'ın 145 km güneydoğusunda bulunan Zhousan’daki fabrikasında, fabrikanın inşasından bir yıl sonra üretime başladı. Firma aslında bu tesis için görkemli bir açılış düşünüyordu. Donald Trump’ın, ABD Başkanı seçilmesinin ardından Çin ticaret savaşına girmesinin ardından tesisin açılış töreni yapılmasından vazgeçilmişti.

Boeing’in bu projesi, Pasifik’in her iki yanını bir araya getirmesi açısından da önemli. ABD’nin Seattle kentinde üretilen uçakların tamamlanarak yerel üreticilere teslimi, Çin’deki bu tesisten gerçekleştiriliyor. Çin, Boeing’in göz ardı etmesinin imkansız olduğu bir pazar.

Gittikçe büyüyen bir orta sınıfa sahip olan Çin’in önümüzdeki 20 yılda 7,700 yeni uçak alması bekleniyor. Bu durumda ortaya çıkan 1 trilyon dolarlık pazar da Beoing, Airbus ve Çinli Comac gibi firmaların iştahını kabartıyor. Tesis ayrıca Boeing’in üretim tesisinin de daha verimli kullanımını sağlıyor. En büyük rakipleri olan Airbus’ın, biri Çin’de olan dört fabrikası varken Boeing’in üretim yaptığı fabrika sayısı sadece 1.

Boeing’in yatırımları her geçen gün daha fazla risk altına giriyor. Her ne kadar ticaret savaşında havacılık alanına dokunulmamış olsa da Çin’in aba altından sopa gösterdiği de bir gerçek.

Hem Boeing hem de Airbus, ticaret savaşının bir an önce bitmesi ve havacılık sektörünün korunması için her iki ülkenin yönetimleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Çin’deki uçak pazarının lideri konumunda bulunan Boeing, Airbus’ın tehditi altında. Yakın zamanda üretimine geçecekleri ve 797 olarak isimlendirilen uçaklarını Çin’e satmayı planlayan Boeing bu planında başarılı olursa Çin fabrikası epey yoğun olacak demektir.