Starliner, Mart Ayında İlk Test Uçuşunu Gerçekleştirecek

Astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu ISS’e taşımak için Boeing tarafından geliştirilen Starliner uzay aracı, uzay görevlerinde rol almaya oldukça yakın. Starliner’ın ilk test uçuşu, Mart ayında gerçekleştirilecek.

ABD’li astronotları 2011 yılında iptal edilen Shuttle programından bu yana ilk kez uzaya göndermek için SpaceX ve Boeing ile imzalanan anlaşmalar, ilk meyvelerini vermeye hazırlanıyor. Ünlü havacılık şirketi Boeing’in geliştirdiği CST-100 Starliner’ın test uçuşlarına çok az bir zaman kaldı.

Mart ayında Uluslararası Uzay İstasyonu ISS’e gerçekleştirilecek ilk test uçuşunda, Starliner’da astronot olmayacak. ISS’e ulaştıktan sonra Dünya’ya geri dönecek olan Starliner’ın ABD’nin Teksas eyaletinde belirlenen bölgeye inmesi planlanıyor.

Orbital Uçuş Testi adı verilen görev kapsamında Starliner, Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu’ndan fırlatılacak. Önümüzdeki ay yapılacak test uçuşunun başarılı olması durumunda Boeing, ilk astronot ekibini Ağustos ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndermeyi planlıyor.

Bilindiği üzere daha önce Starliner’ın 27 Ağustos 2018’de fırlatılacağı açıklanmış fakat testlerde ortaya çıkan motorlardaki anormallik sebebiyle görev ileri bir tarihe ertelenmişti. O tarihten bugüne sorunları çözen Boeing, Dünya’da yapılan testleri geçtiğimiz günlerde başarıyla tamamladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot taşıyacak tek uzay aracı Starliner olmayacak. SpaceX’in geliştirdiği Crew Dragon’un da 28 Şubat’ta test uçuşunu gerçekleştireceğini ve Haziran ayında mürettebatlı uçuşlara başlanmasının planlandığını belirtelim. İki uzay aracının da başarılı olup olmayacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.