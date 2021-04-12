Türkiye'nin en köklü öğrenci kulüplerinden Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü'nün düzenlediği Boğaziçi Mühendislik Zirvesi, 16 Nisan'da başlıyor. 3 gün sürecek etkinlikte alanında lider şirketler ve üst düzey yöneticiler, katılımcılara kendi deneyimlerini aktaracak.

Ülkemizin en eski ve köklü öğrenci kariyer kulübü unvanına sahip, 106 yıllık tarihinde birbirinden faydalı etkinliklere imza atan Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü (ENSO), önümüzdeki günlerde öğrencileri ve tecrübeli isimleri bir araya getirecek Boğaziçi Mühendislik Zirvesi’ni başlatacak. Üç gün sürecek etkinlikte farklı sektörlerden üst düzey yöneticiler ve geleceğin idealist mühendisleri bir araya gelme şansı yakalayacak.

Alanında lider şirketlerin ve üst düzey yöneticilerin katılacağı etkinlikte yöneticiler, kariyerlerindeki dönüm noktalarını, başarı ve başarısızlık hikâyelerini anlatarak öğrencilere deneyimlerini aktaracak. Çevrimiçi sunumlarla düzenlenecek etkinlikte üst düzey isimlerden ilham verici konuşmalar dinleme fırsatı bulabilir, hayatınızı etkileyecek kariyerin için önemli bilgiler elde edebilirsiniz.

16-17-18 Nisan günlerini kapsayan etkinlikte Siemens, Definex, Nobel İlaç, Adcolony, Opet Fuchs, Otokoç, Deloitte, Ford Otosan, Intertech, TUSAŞ, Bakioğlu Holding, Sanofi, Karsan, Kordsa, Oyak Renault, Şişecam, Vodafone, Pegasus, Mavi, LC Waikiki, Yaşar Holding, Argela Yazılım, Flo ve SOCAR şirketleri yer alacak.

Etkinlik boyunca LC Waikiki ile düzenlenecek workshop’a katılarak teorik bilgileri uygulamaya dökebilir, Opet Fuchs ile düzenlenecek mülakat simülasyonunda kariyer için sağlam bir adım atma şansı elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra diğer şirketlerin düzenleyeceği benzer etkinliklerde de eşsiz deneyimler kazanabilirsiniz.

Ayrıca etkinlik boyunca etkinliğe katılanlara özel çekilişler de düzenlenecek. Bu çekilişlerde 3 kişiye Pegasus’tan yurtiçi-yurtdışı istediği yere gidiş dönüş uçak bileti, 3 kişiye Yves Rocher bakım seti, 3 kişiye Toptalen Business School işbirliğiyle Online Sertifika Programı, 5 kişiye Flo’dan 100 TL indirim çeki, 5 kişiye de Bad Bear’dan 50 TL’lik indirim çeki verilecek.

Katılımcıların sertifika kazanacağı etkinlikte yerinizi almak için biletler tükenmeden önce bu bağlantıya tıklayarak biletinizi satın alabilirsiniz.