Boğaziçi Üniversitesi’nin Kampüsü, Minecraft'ta İnşa Edildi

Türkiye’nin en önemli bilim yuvaları arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi, artık milyonlarca oyuncu sahip olan Minecraft’ta da yer alıyor. Üniversiteden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen projeyle Boğaziçi Üniversitesi kampüsü, BOUNCraft ismiyle Minecraft’a geldi.

Türkiye’de ilk defa bir üniversite, Minecraft sunucularında kendisine yer buldu. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, üniversitenin Bilgi İşlem Merkezi’nin sağladığı altyapıyla Boğaziçi Üniversitesi’nin kampüsünü BOUNCraft ismiyle Minecraft dünyasına taşıdılar.

Minecraft sunucularında daha önce görev alan kişilerin de yer aldığı gönüllü ekip, Boğaziçi Üniversitesi Oyun Kulübü, Sosyal Medya ekibi ve Kurumsal İletişim Ofisi’nden kişilerin katılımıyla oluşturuldu.

Boğaziçi Üniversitesi’nin kampüsünde bulunan yurtlar, kütüphaneler, derslik binalarını Minecraft’ta inşa eden gönüllü ekip, üniversite kampüsünün bütün bileşenlerini oyuna dahil etmek için çalışmaya devam ediyorlar.

BOUNCraft’ta yer alan kampüs bileşenlerinin yer aldığı Survival-Towny haritasına erişmek isteyenlerin Boğaziçi Üniversitesi mensubu olduklarını gösteren bir e-posta adresine sahip olmaları gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi e-posta adresiyle haritaya giriş yapanlara geliştiriciler tarafından bir kod gönderiliyor. Koda ulaşabilenler oyuna girerek Boğaziçi Üniversitesi kampüsünün Minecraft’taki kopyasını ziyaret edebiliyorlar.

BOUNCraft’ı geliştiren gönüllü ekip, oyunculara destek hizmeti de sunuyor. Gönüllü ekip oyunda ortaya çıkabilecek sorunlar ve geri bildirimler için Bouncraft Discord sunucusundaki Destek kanalından oyunculara destek hizmeti sunacaklar.

BOUNCraft'ta oynamak için yapılması gerekenler