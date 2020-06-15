Kendi PC'nizi Toplayabileceğiniz Minecraft Modu Geliştirildi

Bir mod geliştiricisi, Minecraft’ta DOOM oynayabileceğiniz bir bilgisayarın oluşturulabildiği bir mod geliştirdiğini duyurdu. Bu mod sayesinde Minecraft evrenindeki PC’nizin parçalarının siparişini verebilir ve kendi bilgisayarınızı oluşturabilirsiniz.

Microsoft’un satın aldığı Mojang tarafından geliştirilen Minecraft, oyuncularına sunduğu büyük özgürlük alanı ve yaratıcılıklarını kullanma imkânıyla ön plana çıkmayı başarmıştı. Tabii sunulan bu özgürlük ve yaratıcılık imkânı da modların önünü bir hayli açtı. Siz de bir Minecraft oyuncusuysanız oyun için bulabileceğiniz birçok mod bulunuyor ancak bu modlardan bir tanesini gerçekten denenecekler listenize ekleyebilirsiniz. Yayınlanan yeni bir mod sayesinde Minecraft içerisinde çalışan bir bilgisayar yapabiliyorsunuz.

VM Computers modunun yaratıcısı Delta2force, oyuncuları bir hayli heyecanlandıracak bir modun duyurusunu yaptı. Delta2force, Minecraft mod sitesi CurseForge’daki sayfasından yaptığı duyuruda “Gerçekten çalışan kendi bilgisayarınızın siparişini Minecraft dünyanızın yörüngesinde dönen uydulardan verebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

DOOM oynayabileceğiniz bilgisayarınızı tasarlayın:

Sayfadan yapılan açıklamaya göre Minecraft evrenindeki PC’nizin parçalarını, oluşturduğunuz 'sipariş tabletinden' verebileceksiniz. Siparişi verdikten sonra Minecraft dünyasında günde beş kere dolaşan uyduyu bekleyeceksiniz.

Mod geliştiricileri tarafından yapılan açıklamaya göre menülerde kılavuzlar bulunuyor ve bazı eşyaları oldukça hızlı bir şekilde sipariş verebiliyorsunuz. Siparişinizi verdikten ve donanımları aldıktan sonra sanal bir hard disk yapmanız ve ISO’ları çıkarmaya başlamanız gerekiyor. Bilgisayarınızı oluşturduktan sonra DOOM oynayabilir ya da isterseniz Microsoft Paint’te çizim yapabiliyorsunuz.

Bu modun sanal makine kullanması sebebiyle gerçek bilgisayarınızda depolama alanı, CPU ve RAM kullandığını da hatırlatalım. Modu indirmek istiyorsanız moda buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca modu kurmadan önce mod geliştiricilerinin önerilerine ve tavsiyelerine de dikkat etmenizi öneririz. Modun nasıl çalıştığını buradan izleyebilirsiniz.