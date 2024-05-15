Özellikle İkinci Dünya Savaşı ile ilgili herhangi bir belgesel, TV programı hatta çizgi film izlediyseniz uçaktan atılan ve yere düşen bombaların, ıslık sesi çıkardığını mutlaka fark etmişsinizdir. Peki bombalar, neden böyle bir ses çıkarır?

Bombaların ıslık sesi çıkarmasına dair merak edilen nokta, genellikle bu sesin bir anlamının olup olmadığı olur. Bombalar, tasarımları gereği mi böyle bir sese sahiptir yoksa bunun özel bir sebebi var mı?

Gelin, bombalara ait bu seslerin sır perdelerini aralayalım.

Öncelikle tüm bombaların düşerken ıslık sesi çıkardığı, büyük bir yanılgıdan ibarettir.

Fakat bu belirgin ses efekti, düşen bir bombayı tasvir etmek için TV programlarında ve filmlerde sıklıkla kullanılır. Bu sebeple düşen her bombanın, ıslık sesi çıkardığını zannetmemiz oldukça normaldir.

Bombaların ıslık sesi çıkarmasının kökeni, esasen İkinci Dünya Savaşı’na dayanır. Şöyle ki Alman Hava Kuvvetleri ve Luftwaffe, Fransa ve İngiltere gibi müttefik ülkelere karşı kapsamlı bombalama kampanyaları yürüttü.

Savaşta kullanılan bu bombalar, yere doğru alçalırken belirgin bir ses çıkaran benzersiz düdüklerle donatılmıştı.

Ayrıca bu ıslık sesi ismini, Avusturyalı fizikçi Christian Doppler’den alır ve Doppler etkisinin bir sonucudur. Bu etki, dalga kaynağına uzaklaşan veya yakınlaşan bir gözlemciye göre bir dalganın, dalga boyundaki veya frekansındaki değişikliktir.

Bu noktada akıllara ambulans sireninin sesleri gelir. Ambulans size yaklaştıkça ses, aşamalı olarak tizleşir. İşte bu durum da Doppler etkisinin bir sonucudur.

Aynı şey, bir uçaktan bomba düştüğünde de olur.

Pilot, bomba uçaktan uzaklaştıkça daha az keskin hâle gelen tiz bir ses işitir. Ayrıca bombalara takılan düdükler, genel halkla birlikte düşmanlar arasında korku ve paniğe sebep olması için de tasarlanmıştır.

Bu sesle birlikte, askerlerin ve sivillerin moralinin bozulması ve umutsuzluğa kapılması amaçlanmıştır. Yine bazı psikologlar da bu ıslıklı bombaları, psikolojik savaş silahları olarak sınıflandırır.

Umuyoruz ki bombaların ve onların çıkardığı ıslık seslerinin hiç olmadığı günler bizi bekliyordur...

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