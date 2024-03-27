Kendisine ve Müttefiklerine Yanlışlıkla 16 Nükleer Bomba Atan ABD, Felaketin Eşiğinden Nasıl Dönmüştü?

4 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Soğuk Savaş'ın en gergin anlarında, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer bombardıman uçakları yanlışlıkla 14 termonükleer bomba düşürdü. Bu olaylar, Hiroşima'nın 250 katı tahrip gücüne sahip patlamalara yol açabilirdi. Peki, nasıl oldu?

B-52 bombardıman uçağının beklenmedik bir şekilde 2 adet "Mark 39" hidrojen bombasını yere düşürmesi, Soğuk Savaş döneminin sırlarından biriydi. Kuzey Carolina'nın Goldsboro kenti, az daha tarihteki en büyük felaketlerden birini yaşayacaktı.

1961 yılında yaşanan ve neredeyse nükleer faciaya yol açabilecek olay, araştırmacı gazeteci Eric Schlosser’ın titiz çalışmaları sayesinde gün yüzüne çıktı.

Soğuk Savaş döneminde Amerika ve Sovyetler Birliği arasındaki nükleer silah yarışı, her iki tarafı da sürekli alarm hâlinde tutuyordu.

Amerika B-52 bombardıman uçağı

Amerika, nükleer bombardıman uçaklarını sürekli havada tutarak olası bir Sovyet saldırısına karşılık vermek için hazır olmayı amaçladı.

Kulağa ne kadar üzücü gelse de Goldsboro'da yaşananlar tekerrür edecekti. 1960'lar boyunca B-52 bombardıman uçakları kazara toplam 14 termonükleer bomba attı ve bazen ciddi sonuçlar doğurdu.

Soğuk Savaş'ın en yoğun olduğu dönemde Amerika, termal nükleer silahlarla yüklü bombardıman uçaklarını yılın her günü, 24 saat uçurarak sürekli havada tutuyordu.

Bombardıman uçaklarını havada tutmak çok önemliydi çünkü 1957'de Sovyetler dünyanın ilk kıtalararası balistik füzesini fırlattı.

Sovyet rusya kıtalararası balistik füze

Amerika'nın herhangi bir anda havada Sovyetler Birliği'ne yaklaşan çeşitli rotalardan birinde uçan en az bir düzine nükleer bombardıman uçağı vardı. Buna Krom Kubbe Operasyonu deniyordu.

Krom Kubbe Operasyonu, Amerika'nın Sovyetler Birliği'ne yönelik nükleer bir saldırıya karşı önlem olarak geliştirdiği stratejiydi.

Nükleer bombardıman uçakları, düşman topraklarına yakın rotalarda sürekli uçuş yaparak Amerika'ya yönelik herhangi bir nükleer saldırıya anında karşılık verebilmek için hazır bekletiliyordu.

1961'de Goldsboro'da yaşanan olay, riskli stratejinin potansiyel sonuçlarını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

Goldsboro nükleer bomba Amerika 1961

İki bombadan biri, düşme sırasında neredeyse patlama noktasına gelmişti. Ancak son anda, bir güvenlik mekanizması sayesinde felaket önlendi.

Bu olay; Amerikan hükûmetini, halkını nükleer silahların kontrolü ve güvenliği konusunda yeniden düşünmeye zorladı.

Goldsboro kazası tek değildi, 1960'lar boyunca benzer birçok olay yaşandı. İspanya ve Grönland'da meydana gelen kazalar, nükleer güvenlik konusundaki endişeleri daha da artırdı.

1966 İspanya hidrojen bombası

Bu kazalar, sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil tüm dünya için ciddi bir uyarı niteliğindeydi.

Soğuk Savaş'ın bitmesiyle Amerika ve Sovyetler Birliği arasındaki nükleer silah yarışı sona erdi. Ancak yaşanan bu kazalar, nükleer silahların kontrolü ve güvenliği konusunda alınması gereken dersler bıraktı.

Tarihe ilginiz varsa aşağıdaki içeriklerimize de göz atabilirsiniz:
İLGİLİ HABER

II. Dünya Savaşı'nda Nazilerin Korkulu Rüyası Olan Sovyet Kadın Hava Birliği: Gece Cadıları
İLGİLİ HABER

Sovyetler Birliği’nde Zamanının Çok Ötesinde Bir Mühendislik Zekâsıyla Tasarlanan Uçan Makine: VVA-14
İLGİLİ HABER

Bunlar da İyice Abartmış: Sovyetler Birliği'nin II. Dünya Savaşı'nda Tasarladığı "Uçan Tank"
İLGİLİ HABER

Soğuk Savaş'ta Çekilen Bu Fotoğrafların Ardındaki Acımasız Hikayeyi Öğrenmeniz Gerek!
İLGİLİ HABER

Soğuk Savaş Döneminde Bir Dağın İçine İnşa Edilen Zeljava Hava Üssü'nün Tuhaf Hikayesi
İLGİLİ HABER

Sovyetler 2450 Metre Derinliğindeki Kuyuya Neden Nükleer Bomba Atmıştı? Zekice Bir Sebebi Var!

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler