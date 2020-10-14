2017 yılında haksız rekabet oluşturması ve vergi vermemesi nedeniyle ülkemizde kullanılamayan Booking.com, Türkiye'ye ofis açıp vergi vermeyi kabul etti. Edinilen bilgilere göre Booking, ofisini açıp 500 bin TL teminat bedelini ödedikten sonra hizmet vermeye devam edebilecek.

Sabah Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre 2017 yılından beri ülkemizde kullanılamayan tatil rezervasyon devi Booking, yıllar sonra aramıza geri dönüyor. Edinilen bilgilere göre şirket, yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye'de ofis açıp, vergi vermeyi kabul etmiş. Buna göre şirket, Türkiye'de elde ettiği cironun yüzde 7,5'ini vergi olarak ödeyecek.

Booking.com'un Türkiye'de tartışmalı hale gelmesinin bir diğer nedeni, vergi ödemeden haksız rekabete neden olmasıydı. Hal böyle olunca da Booking, ülkemizdeki tatilciler tarafından sadece yurt dışı tatilleri için kullanılabilir hale gelmişti. Ayrıca yurt dışındaki insanlar, Türkiye tatilleri için Booking'i tercih edebiliyorlardı. Yapılacak çalışmaların ardından Booking, Türkiye'deki tatilcilerin Türkiye tatilleri için de kullanılabilecek.

Haberde yer alan bilgilere göre Hollanda merkezli otel rezervasyon devi, Ticaret, Maliye ve Turizm Bakanlığı ile çeşitli görüşmeler yürütmüş. Yapılan görüşmeler sonucunda da Booking yetkilileri, Türkiye'de ofis açıp 500 bin TL teminat ödemeyi kabul etmiş. Edinilen bilgilere göre Booking'in Türkiye ofisi, birkaç gün içinde açılacak.

Mahkeme, Booking'in haksız rekabete yol açan ifadelerini de kaldırma kararı aldı. Buna göre "booking.com olarak en iyi fiyatları garanti eden bir internet sitesi kurmayı amaçlıyoruz", "En düşük fiyatlar" ve "Booking.com hem şehirlerde hem de deniz kenarı veya kırsal bölgelerde en iyi otel fiyatlarını garanti etmektedir" gibi ifadeler, internet sitesi ve mobil uygulamalardan kaldırılacak.