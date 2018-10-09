Borderlands 2, PSVR Platformuna Geliyor

Gearbox Software, 18 Eylül 2012 tarihinde satışa sunulan ve çok yüksek satış ve oynanma rakamlarına ulaşan açık dünya oyunu Borderlands 2'nin PSVR platformuna geleceğini duyurdu.

Gearbox Software, PS VR için Borderlands 2'nin geleceğini duyurduktan sonra bir tarih de belirterek akıllardaki soruları giderdi. Borderlands 2, 14 Aralık'ta PS VR platformu için kullanılabilir olacak. Oyuncular, oyunda dört ana karakter sınıfından birini seçerek oyunun sayısız maceralarına kendini bırakabilecek. Ayrıca verilen bilgilere göre, 14 Aralık lansman tarihinden önce sipariş veren kullanıcılar; oyunun dört ana karakter sınıfını içeren PlayStation temasına sahip olacaklar.

VR platformu için yayınlanan fragmana göz attıktan sonra yazıya devam edelim.

Borderlands 2, 2009 yılında yayınlanan Borderlands'ın yeni sürümü ve büyülüyeci bir sanat tarzı olduğunu oyunun sıkı oyuncuları bilmekte. Daha önceden bazı yapımcılar açık dünya oyunlarında VR teknolojisini kullanma seçeneği sunarak aslında bu işin ne kadar keyifli ve eğlenceli olduğunu bizlere göstermişti. VR için zorlu problemlerden birisi olan yönlendirme sorunu ise mekandan mekana ışınlanma ile bir miktar yol kat etti sayılabilir.