Doğal Yollarla Boy Uzatmak İçin Faydalı Olabilecek 8 Öneri

Boyunuz size göre kısa olabilir. Bu bir sorun değil ancak bazı insanlar bu durumdan rahatsız olabiliyorlar. Belki hayalinizdeki dalyan gibi boya ulaşamazsınız ama bazı doğal yöntemler kullanarak en azından bu durumdan rahatsız olmaktan kurtulabilirsiniz. İşte boy uzatmak ve bu durumla barışmak için kendi kendinize uygulayabileceğiniz bazı doğal yöntemler.

Türkiye İstatistik Kurumu kısaca TÜİK verilerine göre Türkiye’de erkeklerin ortalama boyu 172,6 cm, kadınların ortalama boyu ise 161,4 cm. Yani pek de uzun bir millet sayılmayız. Boyunuz ortalama ya da daha kısa olabilir. Emin olun bu bir sorun değil. Ancak bazı insanlar bu durumu kafalarına takıyor ve rahatsız oluyorlar. Bu yaştan sonra boyum uzamaz ne yapacağım diyorsanız hala duymamış olduğunuz bazı yöntemler olabilir.

Elbette ortalama ya da kısa boylu olan birinin bir anda 20 - 30 cm uzaması neredeyse imkansız. Ancak bu kadar büyük oranda olmasa bile birkaç basit yöntem uygulayarak önce kendinizle barışıp daha sonra da boyunuzu biraz daha uzun göstermeniz mümkün. Merak etmeyin, topuklu ayakkabılardan bahsetmiyoruz. Gelin boyunuzu uzatmak ve bu durumla barışmak için kendi kendinize uygulayabileceğiniz bazı doğal yöntemlere yakından bakalım.

Doğal yollarla boy uzatmak ve kendinizle barışmak için uygulayabileceğiniz yöntemler:

Yeterince uyuduğunuzdan emin olun:

Artık yetişkin olmuş bireyler için uyumak sadece çok daha sağlıklı olmalarını sağlar. Ancak henüz büyüme çağında olan gençler iyi bir uyku çekmeye dikkat etmeliler. Büyüme hormonu, gece uykusu sırasında salgılanıyor. Her gece 8 - 11 saat uyku uyumak, bu hormonun doğru bir şekilde salgılanmasını sağlıyor. Özellikle gece uykusu olarak belirtiyoruz çünkü söz konusu büyüme hormonu gece saatlerinde çalışıyor. Yani oyun oynama ya da film izleme işini gündüze bırakın ve geceleri güzel, derin bir uyku uyumaya çalışın.

Düzenli egzersiz ve spor yapın:

Egzersiz ve sporu bu noktada ayırmak gerekiyor. Günde 30 dakika yürüyüş yapmak bile egzersizdir ancak konu spor olunca çok daha disiplinli bir çalışma gerekir. Özellikle büyüme dönemindeki gençlerin ve çocukların fiziksel olarak aktif olmaları, vücudun doğru çalışmasını sağlayarak hormon seviyesini düzenler. Sporla birlikte tüketilen sağlıklı gıdalar, vücudun olabilecek en yüksek uzunlukta olmasını sağlayacaktır. Özellikle yüzme gibi tüm kas ve kemiklerin çalıştığı sporlar boy uzaması için en etkili sporlardandır.

Yoga yapın:

İşte geldik kısa boylu olduğunu düşünen yetişkinlerin devasına; yoga. Yoga demek; esneklik, kasların güçlenmesi ve kemiklerin sağlamlaşması demektir. Tüm bunlar bütün gün sıkıntılı pozisyonlarda durmaktan sıkışmış kaslarınızı ve omuriliğinizi açacaktır. Basit yoga hareketleriyle düzenli olarak bu tür esnemeleri yaptığınız zaman emin olun boyunuzun düşündüğünüz kadar kısa olmadığını fark edeceksiniz. Yoga pozisyonlarının rahatlatıcı etkisi nedeniyle büyüme çağındaki gençlerin de hormon salınımı kolaylaşacaktır. Yani yoga, her yaştan insana iyi gelir.

Doğru duruşu bulun ve koruyun:

Başımızı akıllı telefonlardan kaldırmıyor, gün içinde devamlı masada boynumuz eğik duruyoruz. Bu durum ister istemez kamburluğa ve çok daha kısa görünmeye neden oluyor. Dik durun, omuzlarınızı geriye atın, yere değil ileri bakın. Doğru duruşu bulmak kolay olsa da korumak zordur. Güçlü sırt ve boyun kaslarına ihtiyacınız var. Emin olun dik ve doğru bir duruş yakaladığınız zaman bazen 10 cm daha uzun görünebilirsiniz. Üstelik dik ve doğru duruş kendinizi çok daha özgüvenli hissetmenizi ve öyle görünmenizi sağlayacak.

Beslenmenize dikkat edin:

İster çocuk, ister genç, ister yetişkin olun; boyunuzun maksimum uzunlukta olması için abur cuburdan, fast food gıdadan, doymuş yağlardan, gazlı içeceklerden ve yüksek şekerli gıdalardan uzak durun. Boy uzaması için şu besinlerden mutlaka tüketin;

D vitamini için baklagil, soya, yağsız et, yumurta ve peynir tüketip güneşlenin.

Çinko için kuşkonmaz, bitter çikolata, yumurta, istiridye, yer fıstığı tüketin.

Kalsiyum için yeşil yapraklı sebzeler ve süt ürünleri tüketin.

Magnezyum, fosfor, karbonhidratlar ve diğer vitaminleri dengeli olarak alın.

Büyümeyi engelleyen faktörlerden uzak durun:

Gençler ve çocuklar, bu noktaya dikkat edin; genetik olarak belki 2 metre olabilecek potansiyeliniz olsa bile sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı tüm hormon dengenizi ve metabolizmanızı bozarak boyunuzun uzamasını durduracaktır. Yeterli uyumama, yoğun kafein tüketimi ve steroid kullanımı da boy uzamasını engelleyen faktörlerin başında gelmektedir. Özetlemek gerekirse ne kadar sağlıklı bir yaşam sürerseniz vücudunuz o kadar sağlıklı olur ve boy konusunda da maksimum uzunluğu yakalarsınız.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirin:

Çocukluk ve gençlik döneminde yaşanan bazı hastalıklar boy uzamasını engelleyebilir. Bu nedenle bağışık sistemini güçlü tutmak son derece önemli. Hekiminize danışarak bu tür hastalıklara karşı var olan aşıları yaptırmalısınız. Bunun dışında bol miktarda C vitamini almak; meyve, sebze, baklagil, kepekli tahıl, antioksidan ve omega - 3 yağ asidi tüketmek de son derece önemli. Bu tür gıdalarla beslenerek hem çok daha sağlıklı bir vücuda kavuşursunuz hem de boyunuzun tam potansiyelinde uzamasını engelleyecek hastalıklardan korunmuş olursunuz.

Kendinize güvenin:

Genel olarak diğer insanlar, uzun boylu kişilerin çok daha özgüvenli olduğunu düşünürler ancak bu durum her zaman böyle değildir. Kişinin boyu ile diğer özellikleri her zaman göründüğü gibi olmayabilir. Bu nedenle kısa boylu olduğunuzu düşünüyor ve bu nedenle kendinizi güvensiz hissediyorsanız yapmayın. Sizin nasıl biri olduğunuzu boyunuz değil, davranışlarınız belirler. Davranışlarınızı belirleyen de özgüveninizdir. Bu nedenle boy konusuna fazla takılmadan kendinizi geliştirin ve özgüveninizle yıkın ortalığı.

Boy uzunluğunu etkileyen faktörler:

Genetik faktörler

Genetik olmayan faktörler

Genetik faktörler:

Bazı durumlar için çevresel ya da genetik olmayan faktörlerin büyük rol oynadığını söyleyebiliriz ancak konu boy uzunluğu olunca genetik faktörler ön plana çıkıyor. Eğer anne ve babanız uzun boyluysa siz de uzun boylu olursunuz. Aslında bu kadar net. Boy uzunluğunuzun potansiyelini hesaplamak için şu adımları uygulayabilirsiniz;

Anne ve babanızın boylarını santim cinsinden toplayın.

Erkekseniz bu orana 13 cm ekleyin, kadınsanız 12 cm çıkarın.

Elde ettiğiniz sayıyı ikiye bölün.

Son sayı, artı - eksi 10 cm ile uzayabileceğiniz tahmini boyunuzdur.

Genetik olmayan faktörler:

Doğum öncesi yetersiz bakım.

Doğum sonrası yetersiz bakım.

Çocukluk ve ergenlik dönemindeki sağlık sorunları.

Çocukluk ve ergenlik dönemindeki ruhsal durumlar.

Boyunuzu uzatmak için uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerle birlikte kısa boylu olduğunuzu düşünüyorsanız bu durumla nasıl barışmanız gerektiğiniz anlattık. Dik durun, özgüvenli olun, kendinizi geliştirin ve değiştiremeyeceğiniz konular hakkında endişe etmeyin. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.